«Почта России» оценила необходимый объем докапитализации в 20-30 млрд рублей

В случае выдачи кредитных обязательств оператору необходимо около 20 млрд руб. из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), добавила Степина. В 2024 г. компании потребуется около 10 млрд руб. на повышение окладов сотрудников в связи с повышением МРОТа и 32 млрд руб. на приведение окладов к рыночным уровням. «Почта», отметила она, втрое снизила операционный убыток за первое полугодие и рассчитывает сохранить эту динамику по итогам года.