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Бизнес

«Почта России» оценила необходимый объем докапитализации в 20-30 млрд рублей

Ведомости

«Почте России» нужна докапитализация в размере 20-30 млрд руб., заявила замгендиректора по финансам и экономике компании Елена Степина на кругом столе в Совете Федерации.

«Мы бы предлагали рассмотреть докапитализацию общества для снижения долговых обязательств, субсидию на возмещение процентов, долгосрочное инвестирование средств, находящихся в доверительном управлении <...> и кредиты, и займы по льготным тарифам за счет средств ФНБ <...> Докапитализацию мы рассматриваем [в объеме] 20-30 млрд руб.», – рассказала она.

В случае выдачи кредитных обязательств оператору необходимо около 20 млрд руб. из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), добавила Степина. В 2024 г. компании потребуется около 10 млрд руб. на повышение окладов сотрудников в связи с повышением МРОТа и 32 млрд руб. на приведение окладов к рыночным уровням. «Почта», отметила она, втрое снизила операционный убыток за первое полугодие и рассчитывает сохранить эту динамику по итогам года.

25 сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала в срочном порядке решить вопрос с растущей финансовой дырой «Почты России». Она отметила, что для решения финансовых проблем компании необходимо выработать «правильную модель существования» и принять те меры, которые правительство считает нужными. «Но надо срочно исправлять ситуацию: чем дальше мы прикрываем глаза, тем там будет хуже и хуже», – подчеркнула Матвиенко.

После этого гендиректор компании Михаил Волков подтвердил напряженное положение «Почты России», несмотря на улучшение показателей по сравнению с началом года.

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В середине марта глава Минцифры Максут Шадаев заявил о необходимости предусмотреть предоставление «Почте России» компенсаций за оказание социально значимых услуг почтовой связи в сельской местности, где в основном эта деятельность убыточна.

Позднее в мае «Почта России» предложила Минцифры обязать владельцев маркетплейсов и других участников рынка e-commerce, ежегодная выручка которых не менее 1 млрд руб., уплачивать почтовому оператору инфраструктурный платеж в размере 0,5% от квартального оборота товаров. Совокупно эти платежи должны составить порядка 30 млрд руб. в год. Этот механизм по-прежнему обсуждается. Минэк ожидает, что при введении платежа расходы маркетплейсов будут переложены на плечи потребителей.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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