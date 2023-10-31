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«Почта России» сэкономит на заморозке проекта беспилотной доставки грузов

Оператор поставил на паузу проект, не обещавший быстрых доходов
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Андрей Огородник / ТАСС

Запуск постоянных маршрутов коммерческой доставки грузов дронами отложен «Почтой России» на неопределенное время, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к «Почте России», и подтвердил собеседник в компании на рынке беспилотных аппаратов. Представитель «Почты России» отказался от комментариев.

До конца 2024 г. «Почта», в соответствии с федпроектом «Беспилотная доставка грузов», должна проложить семь маршрутов беспилотной доставки грузов на Ямале и 21 маршрут на Чукотке, используя беспилотники вертолетного типа. Часть из них должна была быть запущена уже до конца 2023 г. В июне 2022 г. заместитель гендиректора «Почты России» Сергей Сергушев (уже покинул компанию) сообщал, что оператор начнет коммерческую доставку грузов беспилотными дронами в «ближайшие недели». Еще в 2021 г. «Почта» анонсировала совместный проект по эксплуатации дронов с компанией «Аэромакс». В середине марта 2023 г. тестовая доставка груза была проведена с использованием беспилотных авиасистем (БАС) «Вертолетов России» (входит в «Ростех»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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