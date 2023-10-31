«Почта России» сэкономит на заморозке проекта беспилотной доставки грузов

«Почта России» сэкономит на заморозке проекта беспилотной доставки грузовОператор поставил на паузу проект, не обещавший быстрых доходов
Запуск постоянных маршрутов коммерческой доставки грузов дронами отложен «Почтой России» на неопределенное время, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к «Почте России», и подтвердил собеседник в компании на рынке беспилотных аппаратов. Представитель «Почты России» отказался от комментариев.
До конца 2024 г. «Почта», в соответствии с федпроектом «Беспилотная доставка грузов», должна проложить семь маршрутов беспилотной доставки грузов на Ямале и 21 маршрут на Чукотке, используя беспилотники вертолетного типа. Часть из них должна была быть запущена уже до конца 2023 г. В июне 2022 г. заместитель гендиректора «Почты России» Сергей Сергушев (уже покинул компанию) сообщал, что оператор начнет коммерческую доставку грузов беспилотными дронами в «ближайшие недели». Еще в 2021 г. «Почта» анонсировала совместный проект по эксплуатации дронов с компанией «Аэромакс». В середине марта 2023 г. тестовая доставка груза была проведена с использованием беспилотных авиасистем (БАС) «Вертолетов России» (входит в «Ростех»).