«Почта России» сэкономит на заморозке проекта беспилотной доставки грузов

До конца 2024 г. «Почта», в соответствии с федпроектом «Беспилотная доставка грузов», должна проложить семь маршрутов беспилотной доставки грузов на Ямале и 21 маршрут на Чукотке, используя беспилотники вертолетного типа. Часть из них должна была быть запущена уже до конца 2023 г. В июне 2022 г. заместитель гендиректора «Почты России» Сергей Сергушев (уже покинул компанию) сообщал, что оператор начнет коммерческую доставку грузов беспилотными дронами в «ближайшие недели». Еще в 2021 г. «Почта» анонсировала совместный проект по эксплуатации дронов с компанией «Аэромакс». В середине марта 2023 г. тестовая доставка груза была проведена с использованием беспилотных авиасистем (БАС) «Вертолетов России» (входит в «Ростех»).