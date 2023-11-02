СМИ: проект реконструкции 39 советских кинотеатров перешел структуре ВТБ
Переход проекта, стоимость которого составляет 60 млрд руб., в собственность ВТБ произошел в конце сентября. Ранее банк выдал на реализацию проекта кредит в размере 46 млрд руб. В ВТБ от комментариев отказались.
В 2014 г. «Эдисонэнерго» выкупил у мэрии Москвы 39 старых советских кинотеатров общей площадью 166 000 кв. м за 9,6 млрд руб. В их числе – «Ангара», «Аврора», «Алмаз» и др. Предполагается, что на их месте создадут многофункциональные районные торговые центры «Место встречи». В результате реконструкции общая площадь будет увеличена до 490 000 кв. м.
Строительство должно было быть завершено к 2018 г. Но, согласно информации на сайте ADG Group, в 2023 г. действует только 16 торговых центров из 39 запланированных. По информации собеседников «Коммерсанта», переход проекта реконструкции ВТБ связан с тем, что «Эдисонэнерго» стало проблематично обслуживать долг из-за срыва сроков.
Как пишет издание, переход проекта в ВТБ может быть только промежуточной сделкой. Конечным покупателем может оказаться Сбербанк, там на запрос СМИ не ответили. Между тем, в июле этого года было создано ООО «Место встречи», учредителями которых являются Константин Эрнст (49%), Григорий Печерский, который был одним из основателей ADG Group (28,05%), ООО «СКБ МБ» (15%) и бизнесмен Александр Тобак (7,95%). Доли Эрнста и Тобака в конце октября перешли в залог СКБ МБ и Сбербанк.