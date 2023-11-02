СМИ: проект реконструкции 39 советских кинотеатров перешел структуре ВТБ

Как пишет издание, переход проекта в ВТБ может быть только промежуточной сделкой. Конечным покупателем может оказаться Сбербанк, там на запрос СМИ не ответили. Между тем, в июле этого года было создано ООО «Место встречи», учредителями которых являются Константин Эрнст (49%), Григорий Печерский, который был одним из основателей ADG Group (28,05%), ООО «СКБ МБ» (15%) и бизнесмен Александр Тобак (7,95%). Доли Эрнста и Тобака в конце октября перешли в залог СКБ МБ и Сбербанк.