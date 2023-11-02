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СМИ: проект реконструкции 39 советских кинотеатров перешел структуре ВТБ

Ведомости

Проект строительства торговых центров на месте 39 советских кинотеатров, которым занимается подконтрольное девелоперу ADG Group ООО «Эдисонэнерго», перешел структуре ВТБ – «ВТБ Индустриальная недвижимость». Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «СПАРК». 

Переход проекта, стоимость которого составляет 60 млрд руб., в собственность ВТБ произошел в конце сентября. Ранее банк выдал на реализацию проекта кредит в размере 46 млрд руб. В ВТБ от комментариев отказались.

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В 2014 г. «Эдисонэнерго» выкупил у мэрии Москвы 39 старых советских кинотеатров общей площадью 166 000 кв. м за 9,6 млрд руб. В их числе – «Ангара», «Аврора», «Алмаз» и др. Предполагается, что на их месте создадут многофункциональные районные торговые центры «Место встречи». В результате реконструкции общая площадь будет увеличена до 490 000 кв. м. 

Строительство должно было быть завершено к 2018 г. Но, согласно информации на сайте ADG Group, в 2023 г. действует только 16 торговых центров из 39 запланированных. По информации собеседников «Коммерсанта», переход проекта реконструкции ВТБ связан с тем, что «Эдисонэнерго» стало проблематично обслуживать долг из-за срыва сроков. 

Как пишет издание, переход проекта в ВТБ может быть только промежуточной сделкой. Конечным покупателем может оказаться Сбербанк, там на запрос СМИ не ответили. Между тем, в июле этого года было создано ООО «Место встречи», учредителями которых являются Константин Эрнст (49%), Григорий Печерский, который был одним из основателей ADG Group (28,05%), ООО «СКБ МБ» (15%) и бизнесмен Александр Тобак (7,95%). Доли Эрнста и Тобака в конце октября перешли в залог СКБ МБ и Сбербанк.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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