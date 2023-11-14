Российский ExpoCapital выкупил лизинговую структуру Mitsubishi
Принадлежащий бизнесмену Игорю Киму и его партнерам фонд ExpoCapital приобрел 100% долей российской лизинговой компании японской Mitsubishi – MC Intermark Auto. Изменения зафиксированы в ЕГРЮЛ.
Датой появления нового учредителя указано 3 ноября. Номинальная стоимость 100% доли – 278 млн руб. Основными видами экономической деятельности MC Intermark Auto в том числе являются лизинг, торговля автотранспортными средствами, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также легковое такси. Гендиректором по-прежнему числится Леонид Сысоев.
За последние два года основной акционер российского «Экспобанка» Игорь Ким провел уже несколько сделок по скупке производственных активов и лизинговых структур у уходящих с российского рынка иностранных компаний, сообщает Frank Media. В частности, ExpoCapital приобрел лизинговую и факторинговую компании международного производителя сельхозтехники CNH Industrial. Через подконтрольную фирму также приобретена «дочка» французской Societe Generale – лизинговая компания «АЛД Автомотив».
MC Intermark Auto была создана в 2004 г. Компания работала в 150 городах и управляла парком более 2000 машин. В 2019 г. вошла в структуру японской Mitsubishi.
В сентябре 2022 г. Ким закрыл сделку по продаже чешского Expobank CZ банку Creditas. Она стала заключительным этапом процесса выхода бизнесмена из европейских активов. Ким планировал сфокусироваться на развитии российского «Экспобанка» и инвестициях в Россию.