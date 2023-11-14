Российский ExpoCapital выкупил лизинговую структуру Mitsubishi

За последние два года основной акционер российского «Экспобанка» Игорь Ким провел уже несколько сделок по скупке производственных активов и лизинговых структур у уходящих с российского рынка иностранных компаний, сообщает Frank Media. В частности, ExpoCapital приобрел лизинговую и факторинговую компании международного производителя сельхозтехники CNH Industrial. Через подконтрольную фирму также приобретена «дочка» французской Societe Generale – лизинговая компания «АЛД Автомотив».