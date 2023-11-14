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Российский ExpoCapital выкупил лизинговую структуру Mitsubishi

Ведомости

Принадлежащий бизнесмену Игорю Киму и его партнерам фонд ExpoCapital приобрел 100% долей российской лизинговой компании японской Mitsubishi – MC Intermark Auto. Изменения зафиксированы в ЕГРЮЛ.

Датой появления нового учредителя указано 3 ноября. Номинальная стоимость 100% доли – 278 млн руб. Основными видами экономической деятельности MC Intermark Auto в том числе являются лизинг, торговля автотранспортными средствами, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также легковое такси. Гендиректором по-прежнему числится Леонид Сысоев.

Завод грузовиков Volvo в Калуге ушел к российскому банкиру

Операционный контроль над ним получила команда Игоря Кима из Экспобанка

За последние два года основной акционер российского «Экспобанка» Игорь Ким провел уже несколько сделок по скупке производственных активов и лизинговых структур у уходящих с российского рынка иностранных компаний, сообщает Frank Media. В частности, ExpoCapital приобрел лизинговую и факторинговую компании международного производителя сельхозтехники CNH Industrial. Через подконтрольную фирму также приобретена «дочка» французской Societe Generale – лизинговая компания «АЛД Автомотив».

Ким, кроме того, получил операционный контроль в нескольких дочерних структурах шведского автоконцерна Volvo, писали «Ведомости». В том числе речь о бывшем заводе Volvo Trucks в Калуге.

MC Intermark Auto была создана в 2004 г. Компания работала в 150 городах и управляла парком более 2000 машин. В 2019 г. вошла в структуру японской Mitsubishi.

В сентябре 2022 г. Ким закрыл сделку по продаже чешского Expobank CZ банку Creditas. Она стала заключительным этапом процесса выхода бизнесмена из европейских активов. Ким планировал сфокусироваться на развитии российского «Экспобанка» и инвестициях в Россию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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