Банкир Игорь Ким продал чешский Expobank CZ

Ранее Ким сообщал, что именно Россия является для «Экспобанка» основным рынком для развития. «Там [в европейских странах, где он был представлен] рынки маленькие, технологии пробовать тяжело, эффекта масштаба нет. Поэтому мы делаем ставку на то, чтобы основные технологические продукты начинать в России, развивать здесь, а потом уже тиражировать», — говорил он в ноябре 2021 г. Он также допускал возможность продажи бизнеса в Европе из-за отсутствия высокой прибыльности и сложности трансформировать банковский сектор.