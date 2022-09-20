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Бизнес

Банкир Игорь Ким продал чешский Expobank CZ

Ведомости

Основной акционер российского «Экспобанка» Игорь Ким закрыл сделку по продаже чешского Expobank CZ банку Creditas, об этом сообщили в пресс-службе «Экспобанка».

«В рамках реализации ранее принятого решения о выходе из ЕС банкир Игорь Ким продал чешский Expobank CZ локальному игроку — банку Creditas. Банк Creditas получил одобрение от Чешского национального банка и Управления по защите конкуренции на покупку Expobank CZ. Сделка закрыта», — сказано в сообщении.

Уточняется, что теперь Ким сконцентрируется на развитии российского «Экспобанка» и на инвестициях в страну.

Эта сделка стала заключительным этапом процесса выхода бизнесмена из европейских активов. О том, что она готовится к закрытию, стало известно в середине марта. Однако тогда сообщалось, что покупателем выступит консорциум инвесторов и частный латвийский банк Signet, который месяцем ранее купил у Кима банковскую «дочку» в Латвии — AS Expobank.

Ранее Ким сообщал, что именно Россия является для «Экспобанка» основным рынком для развития. «Там [в европейских странах, где он был представлен] рынки маленькие, технологии пробовать тяжело, эффекта масштаба нет. Поэтому мы делаем ставку на то, чтобы основные технологические продукты начинать в России, развивать здесь, а потом уже тиражировать», — говорил он в ноябре 2021 г. Он также допускал возможность продажи бизнеса в Европе из-за отсутствия высокой прибыльности и сложности трансформировать банковский сектор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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