Банкир Игорь Ким продал чешский Expobank CZ
Основной акционер российского «Экспобанка» Игорь Ким закрыл сделку по продаже чешского Expobank CZ банку Creditas, об этом сообщили в пресс-службе «Экспобанка».
«В рамках реализации ранее принятого решения о выходе из ЕС банкир Игорь Ким продал чешский Expobank CZ локальному игроку — банку Creditas. Банк Creditas получил одобрение от Чешского национального банка и Управления по защите конкуренции на покупку Expobank CZ. Сделка закрыта», — сказано в сообщении.
Уточняется, что теперь Ким сконцентрируется на развитии российского «Экспобанка» и на инвестициях в страну.
Эта сделка стала заключительным этапом процесса выхода бизнесмена из европейских активов. О том, что она готовится к закрытию, стало известно в середине марта. Однако тогда сообщалось, что покупателем выступит консорциум инвесторов и частный латвийский банк Signet, который месяцем ранее купил у Кима банковскую «дочку» в Латвии — AS Expobank.
Ранее Ким сообщал, что именно Россия является для «Экспобанка» основным рынком для развития. «Там [в европейских странах, где он был представлен] рынки маленькие, технологии пробовать тяжело, эффекта масштаба нет. Поэтому мы делаем ставку на то, чтобы основные технологические продукты начинать в России, развивать здесь, а потом уже тиражировать», — говорил он в ноябре 2021 г. Он также допускал возможность продажи бизнеса в Европе из-за отсутствия высокой прибыльности и сложности трансформировать банковский сектор.
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