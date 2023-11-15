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Бизнес

У группы «Сибантрацит» сменился владелец

Ведомости

«Башкирский промышленный холдинг» приобрел предприятия группы «Сибантрацит». Об этом сообщает пресс-служба угледобывающей компании.

«Руководство угольной компании передано прежней команде топ-менеджеров во главе с генеральным директором Сергеем Мельниковым», – говорится в сообщении. 

«Башкирский промышленный холдинг» станет долгосрочным стратегическим инвестором группы, который заинтересован в ее развитии. Согласно данным ЕГРЮЛ, компании принадлежит 100% группы «Сибантрацит». Изменения в реестр внесены 8 ноября 2023 г.

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Группа «Сибантрацит» является крупнейшим в России производителем металлургических углей. По итогам 2022 г. объем добычи составил 24,55 млн т, говорится на сайте компании. В прошлом году компания отчиталась о выручке в размере 345,83 млрд руб. 

Группа владеет компаниями «Разрез Колыванский» и «Разрез Восточный» в Новосибирской области, а также «Разрез Кийзасский» и «Разрез Верхнетешский» в Кемеровской области. В 2023 г. «Сибантрацит» приобрел лицензии еще на два участка в Кузбассе – «Разрез Кузнецкий Южный» и «Разрез Малиновский».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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