У группы «Сибантрацит» сменился владелец

Группа владеет компаниями «Разрез Колыванский» и «Разрез Восточный» в Новосибирской области, а также «Разрез Кийзасский» и «Разрез Верхнетешский» в Кемеровской области. В 2023 г. «Сибантрацит» приобрел лицензии еще на два участка в Кузбассе – «Разрез Кузнецкий Южный» и «Разрез Малиновский».