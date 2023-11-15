У группы «Сибантрацит» сменился владелец
«Башкирский промышленный холдинг» приобрел предприятия группы «Сибантрацит». Об этом сообщает пресс-служба угледобывающей компании.
«Руководство угольной компании передано прежней команде топ-менеджеров во главе с генеральным директором Сергеем Мельниковым», – говорится в сообщении.
«Башкирский промышленный холдинг» станет долгосрочным стратегическим инвестором группы, который заинтересован в ее развитии. Согласно данным ЕГРЮЛ, компании принадлежит 100% группы «Сибантрацит». Изменения в реестр внесены 8 ноября 2023 г.
Группа «Сибантрацит» является крупнейшим в России производителем металлургических углей. По итогам 2022 г. объем добычи составил 24,55 млн т, говорится на сайте компании. В прошлом году компания отчиталась о выручке в размере 345,83 млрд руб.
Группа владеет компаниями «Разрез Колыванский» и «Разрез Восточный» в Новосибирской области, а также «Разрез Кийзасский» и «Разрез Верхнетешский» в Кемеровской области. В 2023 г. «Сибантрацит» приобрел лицензии еще на два участка в Кузбассе – «Разрез Кузнецкий Южный» и «Разрез Малиновский».