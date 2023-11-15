Газета
Бизнес

Российский «Транспорт будущего» планирует производить дроны для Индии

Ведомости

Российская компания «Транспорт будущего» планирует совместное производство беспилотников с индийским партнером Sasaa Electronics Private Limited. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Соглашение о развитии отрасли беспилотных авиасистем в Индии компании подписали в Дубае на авиасалоне Dubai Airshow 2023. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) планируется изготавливать для доставки грузов и сельскохозяйственного мониторинга.

Начало крупноузловой сборки должно стартовать в 2024 г. Планируется, что совместное производство к 2030 г. сможет занять до 25% локального рынка. В перспективе это может приносить до $1,3 млрд в год, сообщает СМИ со ссылкой на «Транспорт будущего».

«Мы вступаем в новую эру комплексных решений в сфере БАС, которые выведут городскую мобильность и грузовую логистику страны на новый уровень в полном соответствии с принципами устойчивого развития», – прокомментировал руководитель Sasaa Electronics Private Limited Ракеш Гоел планы по сборке российских дронов (цитата по «РИА Новости»). По его словам, в качестве инвестиций в производство потребуется до $10 млн, поскольку планируется использовать уже имеющуюся производственную базу.

В случае успешной реализации проекта это будет первый выход отечественных систем БПЛА на международный рынок, уточняют «РИА Новости».

ООО «Транспорт будущего» зарегистрировано и работает в Белгородской области с 2021 г. Также развивается производство в Самарской области, где был открыт первый в России региональный научно-производственный центр гражданских беспилотных авиационных систем.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных