Российский «Транспорт будущего» планирует производить дроны для Индии
Российская компания «Транспорт будущего» планирует совместное производство беспилотников с индийским партнером Sasaa Electronics Private Limited. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Соглашение о развитии отрасли беспилотных авиасистем в Индии компании подписали в Дубае на авиасалоне Dubai Airshow 2023. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) планируется изготавливать для доставки грузов и сельскохозяйственного мониторинга.
Начало крупноузловой сборки должно стартовать в 2024 г. Планируется, что совместное производство к 2030 г. сможет занять до 25% локального рынка. В перспективе это может приносить до $1,3 млрд в год, сообщает СМИ со ссылкой на «Транспорт будущего».
«Мы вступаем в новую эру комплексных решений в сфере БАС, которые выведут городскую мобильность и грузовую логистику страны на новый уровень в полном соответствии с принципами устойчивого развития», – прокомментировал руководитель Sasaa Electronics Private Limited Ракеш Гоел планы по сборке российских дронов (цитата по «РИА Новости»). По его словам, в качестве инвестиций в производство потребуется до $10 млн, поскольку планируется использовать уже имеющуюся производственную базу.
В случае успешной реализации проекта это будет первый выход отечественных систем БПЛА на международный рынок, уточняют «РИА Новости».
ООО «Транспорт будущего» зарегистрировано и работает в Белгородской области с 2021 г. Также развивается производство в Самарской области, где был открыт первый в России региональный научно-производственный центр гражданских беспилотных авиационных систем.