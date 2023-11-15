Российский «Транспорт будущего» планирует производить дроны для Индии

Начало крупноузловой сборки должно стартовать в 2024 г. Планируется, что совместное производство к 2030 г. сможет занять до 25% локального рынка. В перспективе это может приносить до $1,3 млрд в год, сообщает СМИ со ссылкой на «Транспорт будущего».