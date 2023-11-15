РСТ отметил неготовность туроператоров к работе с «Электронной путевкой»

«Электронная путевка» – государственный информационный ресурс с данными о путевках, призванный обеспечить прозрачность участников рынков выездного, въездного и внутреннего туризма. Система должна была начать работу с сентября, но срок вступления в силу ответственности за невнесение сведений в систему для туроператоров был перенесен на 15 ноября. В конце августа в Минэкономразвития России поддержали предложение бизнеса перенести срок начала обязательного использования туроператорами «Электронной путевки».