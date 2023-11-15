РСТ отметил неготовность туроператоров к работе с «Электронной путевкой»
Полностью готовы к работе с системой «Электронная путевка» не более нескольких десятков компаний из 370, входящих в единый федеральный реестр, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ), пишет «Интерфакс».
«Остальные [туроператоры] подключаются, тестируют систему или выжидают. Для кого-то это оказалось сложно, для кого-то – дорого. По информации туроператоров, прошедших процедуру, цена подключения начинается от 450 000 руб.», – сказал руководитель комиссии РСТ по правовым вопросам, основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов.
По словам Мохова, пока нет и ясности, насколько готова к реальному запуску сама система с учетом предполагаемой огромной нагрузки.
«Электронная путевка» – государственный информационный ресурс с данными о путевках, призванный обеспечить прозрачность участников рынков выездного, въездного и внутреннего туризма. Система должна была начать работу с сентября, но срок вступления в силу ответственности за невнесение сведений в систему для туроператоров был перенесен на 15 ноября. В конце августа в Минэкономразвития России поддержали предложение бизнеса перенести срок начала обязательного использования туроператорами «Электронной путевки».
Летом Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась в Минэк с просьбой перенести введение системы минимум на год из-за угрозы взломов. «Электронная путевка» будет хранить как персональные данные россиян, так и детали туристических поездок, что делает этот объем данных привлекательным для хакеров, отмечали в АТОР.