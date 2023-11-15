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Бизнес

РСТ отметил неготовность туроператоров к работе с «Электронной путевкой»

Ведомости

Полностью готовы к работе с системой «Электронная путевка» не более нескольких десятков компаний из 370, входящих в единый федеральный реестр, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ), пишет «Интерфакс».

«Остальные [туроператоры] подключаются, тестируют систему или выжидают. Для кого-то это оказалось сложно, для кого-то – дорого. По информации туроператоров, прошедших процедуру, цена подключения начинается от 450 000 руб.», – сказал руководитель комиссии РСТ по правовым вопросам, основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов.

По словам Мохова, пока нет и ясности, насколько готова к реальному запуску сама система с учетом предполагаемой огромной нагрузки.

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«Электронная путевка» – государственный информационный ресурс с данными о путевках, призванный обеспечить прозрачность участников рынков выездного, въездного и внутреннего туризма. Система должна была начать работу с сентября, но срок вступления в силу ответственности за невнесение сведений в систему для туроператоров был перенесен на 15 ноября. В конце августа в Минэкономразвития России поддержали предложение бизнеса перенести срок начала обязательного использования туроператорами «Электронной путевки».

Летом Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась в Минэк с просьбой перенести введение системы минимум на год из-за угрозы взломов. «Электронная путевка» будет хранить как персональные данные россиян, так и детали туристических поездок, что делает этот объем данных привлекательным для хакеров, отмечали в АТОР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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