Минэк сообщил о переносе введения «Электронной путевки» для туроператоров
Минэкономразвития России поддержало предложение бизнеса перенести срок начала обязательного использования туроператорами выездного туризма системы «Электронная путевка». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
«Электронная путевка» – государственный информационный ресурс с данными о путевках, призванный обеспечить прозрачность участников рынков выездного, въездного и внутреннего туризма. Использование ресурса для туроператоров по выездному туризму должно было стать обязательным с 1 сентября. Для туров в рамках внутреннего и въездного туризма сделали отсрочку до 1 сентября 2024 г.
«По итогам консультаций с туроператорами срок будет перенесен. Сейчас никаких штрафных санкций за то, что компания не предоставляет данные в установленном виде, не будет», – рассказали в Минэке.
При этом в министерстве не уточнили, на какую дату переносится введение «Электронной путевки».
31 августа президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский сообщил RTN, что наступление ответственности для туроператоров за непередачу данных в систему может быть перенесено на 15 ноября, а турбизнес получит время на тестирование системы. Срок наступления ответственности, напомнили в РСТ, уже переносился – с 1 сентября 2022 г. на 1 сентября 2023 г.
В июне Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась в Минэкономразвития с просьбой перенести введение «Электронной путевки» минимум на год из-за угрозы взломов. «Электронная путевка» будет хранить как персональные данные россиян, так и детали туристических поездок, что делает этот объем данных привлекательным для хакеров, отмечали в АТОР.