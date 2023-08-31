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Минэк сообщил о переносе введения «Электронной путевки» для туроператоров

Ведомости

Минэкономразвития России поддержало предложение бизнеса перенести срок начала обязательного использования туроператорами выездного туризма системы «Электронная путевка». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Электронная путевка» – государственный информационный ресурс с данными о путевках, призванный обеспечить прозрачность участников рынков выездного, въездного и внутреннего туризма. Использование ресурса для туроператоров по выездному туризму должно было стать обязательным с 1 сентября. Для туров в рамках внутреннего и въездного туризма сделали отсрочку до 1 сентября 2024 г.

«По итогам консультаций с туроператорами срок будет перенесен. Сейчас никаких штрафных санкций за то, что компания не предоставляет данные в установленном виде, не будет», – рассказали в Минэке.

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При этом в министерстве не уточнили, на какую дату переносится введение «Электронной путевки».

31 августа президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский сообщил RTN, что наступление ответственности для туроператоров за непередачу данных в систему может быть перенесено на 15 ноября, а турбизнес получит время на тестирование системы. Срок наступления ответственности, напомнили в РСТ, уже переносился – с 1 сентября 2022 г. на 1 сентября 2023 г.

В июне Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась в Минэкономразвития с просьбой перенести введение «Электронной путевки» минимум на год из-за угрозы взломов. «Электронная путевка» будет хранить как персональные данные россиян, так и детали туристических поездок, что делает этот объем данных привлекательным для хакеров, отмечали в АТОР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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