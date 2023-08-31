Минэк сообщил о переносе введения «Электронной путевки» для туроператоров

31 августа президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский сообщил RTN, что наступление ответственности для туроператоров за непередачу данных в систему может быть перенесено на 15 ноября, а турбизнес получит время на тестирование системы. Срок наступления ответственности, напомнили в РСТ, уже переносился – с 1 сентября 2022 г. на 1 сентября 2023 г.