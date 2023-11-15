СМИ узнали о планах Путина провести встречу с бизнесом 15 ноября
Президент России Владимир Путин проведет встречу с представителями отечественного бизнеса вечером 15 ноября, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на источники.
«Встреча пройдет в среду», – сказал один из собеседников.
Ранее 10 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что дату встречи Путина и бизнеса назовут позже. 15 ноября Песков анонсировал встречу с членами ЦИК и председателями избирательных комиссий субъектов России. Также, по его словам, состоится награждение деятелей, которые связаны с избирательной системой. «Другие мероприятия будут носить непубличный характер», – сказал он.
В предыдущий раз Путин встречался с представителями бизнеса 26 мая, в День предпринимателя, на ежегодном форуме общественной организации «Деловая Россия».
В этом году глава государства также встречался с представителями бизнеса на съезде РСПП 16 марта. Это была первая встреча главы государства с представителями деловых кругов с февраля 2022 г. Лейтмотивом съезда стала тема «партнерских отношений» бизнеса и государства, «отличные» результаты компаний за прошлый год и «конструктивное взаимодействие» по финансовым вопросам. Путин похвалил руководителей российского бизнеса, которые в короткие сроки в условиях серьезного внешнего давления сумели перестроить инвестиционные и торговые цепочки, наладили логистические маршруты, открыли новые направления для кооперации и сотрудничества с предсказуемыми добросовестными зарубежными партнерами.