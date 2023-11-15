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Бизнес

Мишустин призвал привлекать бизнес к строительству взлетно-посадочных полос

Ведомости

В России необходимо развивать государственно-частное партнерство для строительства взлетно-посадочных полос в аэропортах. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин при посещении выставки «Транспорт России».

«Я бы хотел остановиться на очень значимом проекте – строительство взлетно-посадочных полос. Для всей страны это очень значимо. Надо дать возможность реализации государственно-частного партнерства для строительства полос – естественно, под полным контролем Росавиации и Минтранса», – приводит слова премьера ТАСС.

Мишустин уверен, что частным компаниям и регионам необходимо дать возможность вкладывать деньги в строительство ВПП.

Ранее газета «Коммерсантъ» выяснила, что холдинги «Новапорт» и «Аэропорты регионов» предложили выделить льготные кредиты из средств ФНБ на восстановление и модернизацию взлетно-посадочных полос и другой принадлежащей государству аэродромной инфраструктуры. Возвращать деньги предполагается через введение нового сбора с пассажиров на уровне 3–5% от стоимости билета.

Как отметили участники рынка, власти и бизнес прорабатывают этот вопрос в связи с завершением в следующем году федерального проекта «Развитие региональных аэропортов», который начался в 2018 г. Проектом бюджета на 2024 г. предусмотрено выделение на него 27,4 млрд руб., что на 22% меньше, чем планировалось ранее, и на 25% меньше, чем в текущем году. Минтранс эту инициативу не поддержал.

Заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик 8 ноября сообщил, что российские авиакомпании с начала года перевезли почти 90 млн пассажиров. По итогам года пассажиропоток может составить 103 млн человек по сравнению с 95,1 млн человек годом ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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