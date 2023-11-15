Мишустин призвал привлекать бизнес к строительству взлетно-посадочных полос
В России необходимо развивать государственно-частное партнерство для строительства взлетно-посадочных полос в аэропортах. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин при посещении выставки «Транспорт России».
«Я бы хотел остановиться на очень значимом проекте – строительство взлетно-посадочных полос. Для всей страны это очень значимо. Надо дать возможность реализации государственно-частного партнерства для строительства полос – естественно, под полным контролем Росавиации и Минтранса», – приводит слова премьера ТАСС.
Мишустин уверен, что частным компаниям и регионам необходимо дать возможность вкладывать деньги в строительство ВПП.
Ранее газета «Коммерсантъ» выяснила, что холдинги «Новапорт» и «Аэропорты регионов» предложили выделить льготные кредиты из средств ФНБ на восстановление и модернизацию взлетно-посадочных полос и другой принадлежащей государству аэродромной инфраструктуры. Возвращать деньги предполагается через введение нового сбора с пассажиров на уровне 3–5% от стоимости билета.
Как отметили участники рынка, власти и бизнес прорабатывают этот вопрос в связи с завершением в следующем году федерального проекта «Развитие региональных аэропортов», который начался в 2018 г. Проектом бюджета на 2024 г. предусмотрено выделение на него 27,4 млрд руб., что на 22% меньше, чем планировалось ранее, и на 25% меньше, чем в текущем году. Минтранс эту инициативу не поддержал.
Заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик 8 ноября сообщил, что российские авиакомпании с начала года перевезли почти 90 млн пассажиров. По итогам года пассажиропоток может составить 103 млн человек по сравнению с 95,1 млн человек годом ранее.