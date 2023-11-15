Мишустин призвал привлекать бизнес к строительству взлетно-посадочных полос

Как отметили участники рынка, власти и бизнес прорабатывают этот вопрос в связи с завершением в следующем году федерального проекта «Развитие региональных аэропортов», который начался в 2018 г. Проектом бюджета на 2024 г. предусмотрено выделение на него 27,4 млрд руб., что на 22% меньше, чем планировалось ранее, и на 25% меньше, чем в текущем году. Минтранс эту инициативу не поддержал.