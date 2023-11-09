СМИ: аэропорты предложили обновлять инфраструктуру аэродромов за счет пассажиров
Холдинги «Новапорт» и «Аэропорты регионов» предложили выделить льготные кредиты из средств ФНБ на восстановление и модернизацию аэродромной инфраструктуры. Возвращать деньги предполагается через введение нового сбора с пассажиров на уровне 3–5% от стоимости билета, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.
С предложением выделить кредиты под 2% сроком на 25–30 лет, по данным издания, холдинги (в «Новапорт» входят аэропорты Новосибирска, Калининграда и др., а в «Аэропорты регионов» – Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Саратова и др.) обратились к помощнику президента Игорю Левитину.
Эти средства предлагается выделить на модернизацию взлетно-посадочных полос и другой принадлежащей государству аэродромной инфраструктуры. До прошлого года за это отвечало подведомственное Росавиации ФГУП АГА(а), но затем большинство объектов было передано под контроль госзаказчика ФКУ «Ространсмодернизация» Минтранса. Министерству, уточняет газета, поручено правительством рассмотреть предложенный вариант финансирования.
Как отметили участники рынка, власти и бизнес прорабатывают этот вопрос в связи с завершением в следующем году федерального проекта «Развитие региональных аэропортов», который начался в 2018 г. Проектом бюджета на 2024 г. предусмотрено выделение на него 27,4 млрд руб., что на 22% меньше, чем планировалось ранее, и на 25% меньше, чем в текущем году.
В Минтрансе заявили изданию, что считают недопустимым перекладывать такие расходы на пассажиров в виде дополнительных сборов, и прорабатывают привлечение средств регионов.
Заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик 8 ноября сообщил, что российские авиакомпании с начала года перевезли почти 90 млн пассажиров. По итогам года пассажиропоток может составить 103 млн человек по сравнению с 95,1 млн человек годом ранее.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции, которые в том числе затронули российскую авиаотрасль. Ряд стран Запада закрыли небо для российских самолетов, Россия ввела зеркальные меры. Российским перевозчикам запретили приобретать самолеты иностранного производства и запчасти к ним, а также осуществлять техобслуживание и страхование воздушных судов.