Дилеры «Автодом» и «Автоспеццентр» отказались от параллельного импорта авто
Объединенные одной управляющей компанией дилеры «Автодом» и «Автоспеццентр» прекращают параллельный импорт автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компаний.
Решение дилеры объясняют удорожанием поставок, в том числе ростом цен на автомобили в условиях падающего спроса. Поставку запчастей и исполнение обязательств перед обладателями машин европейских марок компании при этом обещают продолжить.
Ранее ввезенные по параллельному импорту машины «Автодом» и «Автоспеццентр» намерены распродать.
«В дальнейшем, в связи с ограничениями по поставкам и росту стоимости параллельного импорта премиальных автомобилей из Европы, поставки будут штучными, и мы переориентируем приоритеты на развитие официальных поставок китайских электромобилей и гибридных авто», – прокомментировали в компании (цитата по ТАСС).
В частности, речь идет о продажах китайских электрокаров Zeekr. «Автодом» планировал предложить российским покупателям три модели – Zeekr X, Zeekr 001 и Zeekr 009 стоимостью от 6 млн руб. каждая.
Группа компаний «Автодом» – крупный российский автомобильный холдинг, основанный в 1992 г. и специализирующийся на продажах и обслуживании автомобилей сегментов премиум и люкс. Дилерская сеть насчитывает 27 центров и шоурумов. В портфеле компании есть автомобили марок Aurus, BMW, Lamborghini, Porsche, Mercedes-Benz, Volvo, Jaguar и Ducati. Компания являлась учредителем ООО «Автоспеццентр», которое согласно данным ФНС России прекратило свою деятельность в апреле 2022 г.