Дилеры «Автодом» и «Автоспеццентр» отказались от параллельного импорта авто

Группа компаний «Автодом» – крупный российский автомобильный холдинг, основанный в 1992 г. и специализирующийся на продажах и обслуживании автомобилей сегментов премиум и люкс. Дилерская сеть насчитывает 27 центров и шоурумов. В портфеле компании есть автомобили марок Aurus, BMW, Lamborghini, Porsche, Mercedes-Benz, Volvo, Jaguar и Ducati. Компания являлась учредителем ООО «Автоспеццентр», которое согласно данным ФНС России прекратило свою деятельность в апреле 2022 г.