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Дилеры «Автодом» и «Автоспеццентр» отказались от параллельного импорта авто

Ведомости

Объединенные одной управляющей компанией дилеры «Автодом» и «Автоспеццентр» прекращают параллельный импорт автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компаний.

Решение дилеры объясняют удорожанием поставок, в том числе ростом цен на автомобили в условиях падающего спроса. Поставку запчастей и исполнение обязательств перед обладателями машин европейских марок компании при этом обещают продолжить.

Ранее ввезенные по параллельному импорту машины «Автодом» и «Автоспеццентр» намерены распродать.

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«В дальнейшем, в связи с ограничениями по поставкам и росту стоимости параллельного импорта премиальных автомобилей из Европы, поставки будут штучными, и мы переориентируем приоритеты на развитие официальных поставок китайских электромобилей и гибридных авто», – прокомментировали в компании (цитата по ТАСС).

В частности, речь идет о продажах китайских электрокаров Zeekr. «Автодом» планировал предложить российским покупателям три модели – Zeekr X, Zeekr 001 и Zeekr 009 стоимостью от 6 млн руб. каждая.

Группа компаний «Автодом» – крупный российский автомобильный холдинг, основанный в 1992 г. и специализирующийся на продажах и обслуживании автомобилей сегментов премиум и люкс. Дилерская сеть насчитывает 27 центров и шоурумов. В портфеле компании есть автомобили марок Aurus, BMW, Lamborghini, Porsche, Mercedes-Benz, Volvo, Jaguar и Ducati. Компания являлась учредителем ООО «Автоспеццентр», которое согласно данным ФНС России прекратило свою деятельность в апреле 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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