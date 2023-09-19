«Автодом» начнет продажи китайских электрокаров Zeekr
Китайские премиальные электромобили Zeekr начнут продаваться в России в октябре, сообщили в компании «Автодом», пишет ТАСС.
Три модели – Zeekr X, Zeekr 001 и Zeekr 009 – будут представлены в салонах дилера, стоимость машин начинается от 6 млн руб.
Кроссовер Zeekr X имеет задний и полный приводы с электродвигателем мощностью 272 и 428 лошадиных сил соответственно с запасом хода 560 км. Модель Zeekr 001 же представлена в трех версиях, в числе которых FR – четыре мотора, по одному на колесо. Zeekr 009 представляет собой минивэн в полноприводной версии, разгоняется до 100 км/ч за 4,5 сек.
Китайская марка Zeekr принадлежит компании Geely. По данным аналитиков, в России в первом полугодии 2023 г. на долю трех китайских автобрендов – Chery Automobile, Zhejiang Geely Holding Group и Great Wall Motor – пришлась треть всех продаж новых легковых автомобилей. Продажи Geely за полгода выросли (по данным «Автостата») почти в четыре раза до 32 681 единицы.
Как заявлял заведующий сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Сергей Луконин в интервью «Ведомостям», рынок РФ очень важен для Китая, так как это первый пример масштабной экспансии китайских автопроизводителей вне своей страны. Он отмечал, что китайские авто уже приблизились к европейским маркам.