«Автодом» начнет продажи китайских электрокаров Zeekr

Кроссовер Zeekr X имеет задний и полный приводы с электродвигателем мощностью 272 и 428 лошадиных сил соответственно с запасом хода 560 км. Модель Zeekr 001 же представлена в трех версиях, в числе которых FR – четыре мотора, по одному на колесо. Zeekr 009 представляет собой минивэн в полноприводной версии, разгоняется до 100 км/ч за 4,5 сек.