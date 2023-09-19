Газета
Авто

«Автодом» начнет продажи китайских электрокаров Zeekr

Ведомости

Китайские премиальные электромобили Zeekr начнут продаваться в России в октябре, сообщили в компании «Автодом», пишет ТАСС.

Три модели – Zeekr X, Zeekr 001 и Zeekr 009 – будут представлены в салонах дилера, стоимость машин начинается от 6 млн руб.

Кроссовер Zeekr X имеет задний и полный приводы с электродвигателем мощностью 272 и 428 лошадиных сил соответственно с запасом хода 560 км. Модель Zeekr 001 же представлена в трех версиях, в числе которых FR – четыре мотора, по одному на колесо. Zeekr 009 представляет собой минивэн в полноприводной версии, разгоняется до 100 км/ч за 4,5 сек.

Автодилеры просят ускорить оформление электронных ПТС для китайских машин

Сейчас ожидание документа и выдачи автомобиля может растянуться на несколько недель

Китайская марка Zeekr принадлежит компании Geely. По данным аналитиков, в России в первом полугодии 2023 г. на долю трех китайских автобрендов – Chery Automobile, Zhejiang Geely Holding Group и Great Wall Motor – пришлась треть всех продаж новых легковых автомобилей. Продажи Geely за полгода выросли (по данным «Автостата») почти в четыре раза до 32 681 единицы.

Как заявлял заведующий сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Сергей Луконин в интервью «Ведомостям», рынок РФ очень важен для Китая, так как это первый пример масштабной экспансии китайских автопроизводителей вне своей страны. Он отмечал, что китайские авто уже приблизились к европейским маркам.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных