Tez Tour свернет программу с блоками мест на чартерах в Египет
Туроператор Tez Tour с 26 ноября завершит полетную программу с блоками мест на чартерных рейсах Red Wings в Египет из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщила ассоциация туроператоров России (АТОР).
Программа заканчивается раньше времени: принимающий партнер Tez Tour в Египте столкнулся с большим количеством аннуляций.
«Так как ближневосточный кризис продолжает стремительно развиваться, сейчас ведутся активные переговоры с местными партнерами об оплате бронирований только фактически заселяющихся туристов без учета аннулированных», – цитирует АТОР сообщение туроператора.
Досрочное сворачивание программы Tez Tour также объяснил отсутствием рентабельности направления на протяжении последних месяцев. За все несостоявшиеся туры в Египет с включенным авиаперелетом с 26 ноября пообещали вернуть деньги. Клиенты также могут воспользоваться перебронированием.
В компании уточнили, что как только внешние обстоятельства и рыночная ситуация стабилизируются, туроператор вновь возобновит программу. При этом подчеркивается, что туроператор не уходит с египетского направления: доступны туры в Египет с перелетом регулярными рейсами (GDS) или только с наземным обслуживанием.
В октябре члены Ассоциации туроператоров России (АТОР) закрыли продажи туров в Израиль, Ливан и Иорданию на фоне обострения израильско-палестинского конфликта. Рекомендацию приостановить продажу туров, а туристам – воздержаться от поездок в эти страны и на палестинские территории до нормализации обстановки дало Минэкономразвития РФ. Министерство также рекомендовало туроператорам и турагентам информировать российских туристов, заключивших или планирующих заключить договоры, о текущей ситуации в указанных странах, порядке изменения или расторжения договоров в соответствии с федеральным законодательством.