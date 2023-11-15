Tez Tour свернет программу с блоками мест на чартерах в Египет

В октябре члены Ассоциации туроператоров России (АТОР) закрыли продажи туров в Израиль, Ливан и Иорданию на фоне обострения израильско-палестинского конфликта. Рекомендацию приостановить продажу туров, а туристам – воздержаться от поездок в эти страны и на палестинские территории до нормализации обстановки дало Минэкономразвития РФ. Министерство также рекомендовало туроператорам и турагентам информировать российских туристов, заключивших или планирующих заключить договоры, о текущей ситуации в указанных странах, порядке изменения или расторжения договоров в соответствии с федеральным законодательством.