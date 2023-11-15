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Бизнес

Tez Tour свернет программу с блоками мест на чартерах в Египет

Ведомости

Туроператор Tez Tour с 26 ноября завершит полетную программу с блоками мест на чартерных рейсах Red Wings в Египет из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщила ассоциация туроператоров России (АТОР).

Программа заканчивается раньше времени: принимающий партнер Tez Tour в Египте столкнулся с большим количеством аннуляций.

«Так как ближневосточный кризис продолжает стремительно развиваться, сейчас ведутся активные переговоры с местными партнерами об оплате бронирований только фактически заселяющихся туристов без учета аннулированных», – цитирует АТОР сообщение туроператора.

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Досрочное сворачивание программы Tez Tour также объяснил отсутствием рентабельности направления на протяжении последних месяцев. За все несостоявшиеся туры в Египет с включенным авиаперелетом с 26 ноября пообещали вернуть деньги. Клиенты также могут воспользоваться перебронированием.

В компании уточнили, что как только внешние обстоятельства и рыночная ситуация стабилизируются, туроператор вновь возобновит программу. При этом подчеркивается, что туроператор не уходит с египетского направления: доступны туры в Египет с перелетом регулярными рейсами (GDS) или только с наземным обслуживанием.

В октябре члены Ассоциации туроператоров России (АТОР) закрыли продажи туров в Израиль, Ливан и Иорданию на фоне обострения израильско-палестинского конфликта. Рекомендацию приостановить продажу туров, а туристам – воздержаться от поездок в эти страны и на палестинские территории до нормализации обстановки дало Минэкономразвития РФ. Министерство также рекомендовало туроператорам и турагентам информировать российских туристов, заключивших или планирующих заключить договоры, о текущей ситуации в указанных странах, порядке изменения или расторжения договоров в соответствии с федеральным законодательством.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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