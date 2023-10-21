Минэк рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Израиль

Туроператорам и турагентам рекомендовали «приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг» в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории, а также информировать туристов, которые заключили или планируют направиться туда, о ситуации на Ближнем Востоке. В ведомстве напомнили, что «в сложившихся обстоятельствах» граждане могут потребовать расторжения договора и вернуть стоимость тура.