Газета
Общество

Минэк рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Израиль

Ведомости

Минэкономразвития РФ рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров в Израиль, Ливан, Иорданию, а также на палестинские территории «до нормализации обстановки», сообщила пресс-служба ведомства.

Такую рекомендацию Минэк опубликовал на основании сообщения МИД России, который 20 октября призвал россиян воздержаться от поездок в Израиль, Ливан, Иорданию и Палестину. 

Туроператорам и турагентам рекомендовали «приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг» в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории, а также информировать туристов, которые заключили или планируют направиться туда, о ситуации на Ближнем Востоке. В ведомстве напомнили, что «в сложившихся обстоятельствах» граждане могут потребовать расторжения договора и вернуть стоимость тура. 

«Минэкономразвития России информирует туроператоров, турагентов и туристов (экскурсантов) об угрозе безопасности туристов (экскурсантов) в Израиле, Ливане, Иордании и на палестинских территориях», – говорится в сообщении министерства.

В ведомстве рекомендовали российским гражданам не ездить в указанные страны в туристических целях «до нормализации обстановки», а туристов, которые уже находятся в Израиле и секторе Газа, призвали «проявлять осторожность в своих действиях и перемещениях» и следовать указаниям местных властей.

Ранее по теме: Посол РФ сообщил о 20 погибших в Израиле россиянах

В российской МИДе ранее указали, что обстановка на Ближнем Востоке накаляется, растет число жертв и раненых, а по всему миру проходят массовые протестные акции. По последним данным посольства РФ в Тель-Авиве, число погибших в результате боевых действий в Израиле россиян увеличилось до 20, пропавшими без вести числятся восемь человек.

20 октября замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев рассказал, что заявки на эвакуацию из зоны палестино-израильского конфликта подали более 1000 граждан РФ и стран СНГ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что Россия готова эвакуировать своих граждан из сектора Газа, возможность для этого есть.

7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. На фоне атаки боевиков армия еврейского государства начала операцию «Железные мечи», страна перешла в состояние войны. По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли свыше 5500 человек, большая часть из них – палестинцы.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных