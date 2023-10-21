Минэк рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Израиль
Минэкономразвития РФ рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров в Израиль, Ливан, Иорданию, а также на палестинские территории «до нормализации обстановки», сообщила пресс-служба ведомства.
Такую рекомендацию Минэк опубликовал на основании сообщения МИД России, который 20 октября призвал россиян воздержаться от поездок в Израиль, Ливан, Иорданию и Палестину.
Туроператорам и турагентам рекомендовали «приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг» в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории, а также информировать туристов, которые заключили или планируют направиться туда, о ситуации на Ближнем Востоке. В ведомстве напомнили, что «в сложившихся обстоятельствах» граждане могут потребовать расторжения договора и вернуть стоимость тура.
«Минэкономразвития России информирует туроператоров, турагентов и туристов (экскурсантов) об угрозе безопасности туристов (экскурсантов) в Израиле, Ливане, Иордании и на палестинских территориях», – говорится в сообщении министерства.
В ведомстве рекомендовали российским гражданам не ездить в указанные страны в туристических целях «до нормализации обстановки», а туристов, которые уже находятся в Израиле и секторе Газа, призвали «проявлять осторожность в своих действиях и перемещениях» и следовать указаниям местных властей.
В российской МИДе ранее указали, что обстановка на Ближнем Востоке накаляется, растет число жертв и раненых, а по всему миру проходят массовые протестные акции. По последним данным посольства РФ в Тель-Авиве, число погибших в результате боевых действий в Израиле россиян увеличилось до 20, пропавшими без вести числятся восемь человек.
20 октября замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев рассказал, что заявки на эвакуацию из зоны палестино-израильского конфликта подали более 1000 граждан РФ и стран СНГ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что Россия готова эвакуировать своих граждан из сектора Газа, возможность для этого есть.
7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. На фоне атаки боевиков армия еврейского государства начала операцию «Железные мечи», страна перешла в состояние войны. По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли свыше 5500 человек, большая часть из них – палестинцы.