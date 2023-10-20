МИД РФ призвал воздержаться от поездок в Израиль, Ливан, Иорданию и Палестину

20 октября замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев рассказал, что заявки на эвакуацию из зоны палестино-израильского конфликта подали более 1000 граждан РФ и стран СНГ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что Россия готова эвакуировать своих граждан из сектора Газа, возможность для этого есть.