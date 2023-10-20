МИД РФ призвал воздержаться от поездок в Израиль, Ливан, Иорданию и Палестину
Министерство иностранных дел рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории. Об этом говорится в заявлении министерства.
МИД попросил россиян в этих странах соблюдать осторожность и меры личной безопасности, следить за рекомендациями местных властей и заграничных представительств. Ситуация с авиасообщением в этих регионах контролируется, возможности для вылета есть, уточнили в министерстве.
«Продолжается плотная работа с властями Египта и Израиля с целью обеспечения выхода из сектора Газа граждан России, обратившихся за содействием в эвакуации», – говорится в сообщении.
В МИДе указали, что обстановка на Ближнем Востоке накаляется, растет число жертв и раненых, а по всему миру проходят массовые протестные акции.
По последним данным посольства РФ в Тель-Авиве, число погибших в результате боевых действий в Израиле россиян увеличилось до 20, пропавшими без вести числятся восемь человек.
20 октября замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев рассказал, что заявки на эвакуацию из зоны палестино-израильского конфликта подали более 1000 граждан РФ и стран СНГ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что Россия готова эвакуировать своих граждан из сектора Газа, возможность для этого есть.
7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. На фоне атаки боевиков армия еврейского государства начала операцию «Железные мечи», страна перешла в состояние войны. По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли свыше 5500 человек, большая часть из них – палестинцы.