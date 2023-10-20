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Политика

МИД РФ призвал воздержаться от поездок в Израиль, Ливан, Иорданию и Палестину

Ведомости

Министерство иностранных дел рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории. Об этом говорится в заявлении министерства.

МИД попросил россиян в этих странах соблюдать осторожность и меры личной безопасности, следить за рекомендациями местных властей и заграничных представительств. Ситуация с авиасообщением в этих регионах контролируется, возможности для вылета есть, уточнили в министерстве.

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«Продолжается плотная работа с властями Египта и Израиля с целью обеспечения выхода из сектора Газа граждан России, обратившихся за содействием в эвакуации», – говорится в сообщении.

В МИДе указали, что обстановка на Ближнем Востоке накаляется, растет число жертв и раненых, а по всему миру проходят массовые протестные акции.

По последним данным посольства РФ в Тель-Авиве, число погибших в результате боевых действий в Израиле россиян увеличилось до 20, пропавшими без вести числятся восемь человек.

Ранее по теме: МИД РФ сообщил о более 1000 заявок на эвакуацию с Ближнего Востока

20 октября замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев рассказал, что заявки на эвакуацию из зоны палестино-израильского конфликта подали более 1000 граждан РФ и стран СНГ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что Россия готова эвакуировать своих граждан из сектора Газа, возможность для этого есть.

7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. На фоне атаки боевиков армия еврейского государства начала операцию «Железные мечи», страна перешла в состояние войны. По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли свыше 5500 человек, большая часть из них – палестинцы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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