Чистая прибыль подразделения Coca-Cola в РФ выросла до 10,25 млрд рублей
Чистая прибыль российского подразделения Coca-Cola – «Мултон Партнерс» – выросла в 4,5 раза в 2023 г. и составила 10,25 млрд руб., следует из финансовой отчетности компании за 2023 г.
Данный показатель является рекордным для подразделения за последние годы.
Так, в финансовом отчете за 2023 г. указывается, что чистая прибыль в 2022 г. составляла 2,28 млрд руб. При этом в прошлогоднем годовом отчете чистая прибыль за 2022 г. оценивалась в 4,59 млрд руб.
Выручка компании в 2023 г. составила 77,32 млрд руб. против 72,31 млрд руб. в 2022 г. по данным последнего отчета. Валовая прибыль компании составила 41,76 млрд руб., а годом ранее она равнялась 39,46 млрд руб.
8 марта 2022 г. Coca-Cola (бренды Coca-Cola, Sprite, Fanta, Rich, «Добрый» и др.) объявила о приостановке деятельности в России. В тот же день, что и Coca-Cola, о приостановке продаж напитков Pepsi-Cola, 7up и Mirinda, а также инвестиций и рекламной деятельности в российской юрисдикции объявила PepsiCo.
В июне того же года уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов заявил, что продукцию Coca-Cola можно ввозить в Россию по параллельному импорту. Однако Минсельхоз сообщил, что не планирует включать газировку в список товаров, разрешенных к параллельному импорту.
В августе 2022 г. стало известно, что российское подразделение Coca-Cola HBC переименовано в Multon Partners (ООО «Мултон партнерс»), и напиток будет продаваться под брендом «Добрый кола».