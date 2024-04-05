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Чистая прибыль подразделения Coca-Cola в РФ выросла до 10,25 млрд рублей

Ведомости

Чистая прибыль российского подразделения Coca-Cola – «Мултон Партнерс» – выросла в 4,5 раза в 2023 г. и составила 10,25 млрд руб., следует из финансовой отчетности компании за 2023 г.

Данный показатель является рекордным для подразделения за последние годы.

Так, в финансовом отчете за 2023 г. указывается, что чистая прибыль в 2022 г. составляла 2,28 млрд руб. При этом в прошлогоднем годовом отчете чистая прибыль за 2022 г. оценивалась в 4,59 млрд руб.

Выручка компании в 2023 г. составила 77,32 млрд руб. против 72,31 млрд руб. в 2022 г. по данным последнего отчета. Валовая прибыль компании составила 41,76 млрд руб., а годом ранее она равнялась 39,46 млрд руб.

8 марта 2022 г. Coca-Cola (бренды Coca-Cola, Sprite, Fanta, Rich, «Добрый» и др.) объявила о приостановке деятельности в России. В тот же день, что и Coca-Cola, о приостановке продаж напитков Pepsi-Cola, 7up и Mirinda, а также инвестиций и рекламной деятельности в российской юрисдикции объявила PepsiCo.

В июне того же года уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов заявил, что продукцию Coca-Cola можно ввозить в Россию по параллельному импорту. Однако Минсельхоз сообщил, что не планирует включать газировку в список товаров, разрешенных к параллельному импорту.

В августе 2022 г. стало известно, что российское подразделение Coca-Cola HBC переименовано в Multon Partners (ООО «Мултон партнерс»), и напиток будет продаваться под брендом «Добрый кола».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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