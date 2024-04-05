Чистая прибыль подразделения Coca-Cola в РФ выросла до 10,25 млрд рублей

8 марта 2022 г. Coca-Cola (бренды Coca-Cola, Sprite, Fanta, Rich, «Добрый» и др.) объявила о приостановке деятельности в России. В тот же день, что и Coca-Cola, о приостановке продаж напитков Pepsi-Cola, 7up и Mirinda, а также инвестиций и рекламной деятельности в российской юрисдикции объявила PepsiCo.