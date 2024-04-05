Операционная прибыль Samsung в I квартале выросла в 10 раз

Кроме того, менее чем за месяц акции компании подорожали на 17% – с $53,37 за акцию 18 марта до $62,2 за акцию 5 апреля. По данным агентства Bloomberg, драйвером роста котировок стали разработки компании в сфере искусственного интеллекта (ИИ).