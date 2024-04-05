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Операционная прибыль Samsung в I квартале выросла в 10 раз

Ведомости

Операционная прибыль Samsung в I квартале 2024 г. выросла более чем в 10 раз и составила $4,9 млрд, следует из отчета компании.

За аналогичный период прошлого года показатель составил $474 млн.

Кроме того, менее чем за месяц акции компании подорожали на 17% – с $53,37 за акцию 18 марта до $62,2 за акцию 5 апреля. По данным агентства Bloomberg, драйвером роста котировок стали разработки компании в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

В январе Samsung представила новую модель телефона Galaxy – S24. Телефон оснащен функциями на основе искусственного интеллекта.

В феврале южнокорейский технологический гигант сообщил, что разработал новый чип памяти с высокой пропускной способностью, который обладает «самой высокой емкостью на сегодняшний день» в отрасли. Такие чипы необходимы поставщика услуг в сфере генеративного ИИ.

31 марта CNBC со ссылкой на одного из топ-менеджеров Samsung сообщил, что компания планирует добавить технологию генеративного искусственного интеллекта в свой голосовой помощник Bixby.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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