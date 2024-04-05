Операционная прибыль Samsung в I квартале выросла в 10 раз
За аналогичный период прошлого года показатель составил $474 млн.
Кроме того, менее чем за месяц акции компании подорожали на 17% – с $53,37 за акцию 18 марта до $62,2 за акцию 5 апреля. По данным агентства Bloomberg, драйвером роста котировок стали разработки компании в сфере искусственного интеллекта (ИИ).
В январе Samsung представила новую модель телефона Galaxy – S24. Телефон оснащен функциями на основе искусственного интеллекта.
В феврале южнокорейский технологический гигант сообщил, что разработал новый чип памяти с высокой пропускной способностью, который обладает «самой высокой емкостью на сегодняшний день» в отрасли. Такие чипы необходимы поставщика услуг в сфере генеративного ИИ.