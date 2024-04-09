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В Нью-Йорке выставят на аукцион «башню Саурона» из-за долгов девелопера

Ведомости

Небоскреб в Бруклине в Нью-Йорке, известный среди горожан как «башня Саурона», решили выставить на торги, передает газета Financial Times.

Решение было принято после того, как кредитор Silverstein Capital Partners инициировал процесс взыскания долгов против компании девелопера Майкла Штерна JDS Development Group за невыполнение обязательств по мезонинному кредиту в $235 млн.

Сдать здание в эксплуатацию застройщик планировал еще в 2022 г., но проект вышел за пределы бюджета, пишет издание. Финансовые проблемы связаны с резким повышением процентных ставок, начавшемся с 2022 г. В результате проекты в сфере недвижимости оказались обременены долгами, которые невозможно рефинансировать. Сильнее всего пострадал офисный сектор, но и для инвесторов кредиты оказались слишком дорогими или недоступными.

«Заемщики повсюду не выполняют взятые на себя обязательства из-за скачка процентных ставок и замедления продаж. Ни один класс активов не является безопасным», – подчеркнула нью-йоркский брокер Аделаида Полсинелли.

По данным источников газеты, Silverstein, девелопер перестроенного комплекса Всемирного торгового центра, решил лишить Штерна права выкупа башни в Бруклине, чтобы вытеснить его из проекта. Кредитор пояснил, что платежи по младшим и старшим мезонинным и ипотечным кредитам просрочены, брокер JLL организует продажу.

На запрос издания Штерн не ответил. В 2020 г. девелопер говорил, что судебные разбирательства в сфере недвижимости неизбежны.

Жители Бруклина назвали небоскреб высотой 325 м «башней Саурона» из-за его черного рифленого стального каркаса (отсылка к темной башне из трилогии «Властелин колец»). Всего в здании 93 этажа. Первоначально стоимость жилья варьировалась от $875 000 за студию и до $8 млн за квартиру с четырьмя спальнями.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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