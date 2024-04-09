В Нью-Йорке выставят на аукцион «башню Саурона» из-за долгов девелопера

Сдать здание в эксплуатацию застройщик планировал еще в 2022 г., но проект вышел за пределы бюджета, пишет издание. Финансовые проблемы связаны с резким повышением процентных ставок, начавшемся с 2022 г. В результате проекты в сфере недвижимости оказались обременены долгами, которые невозможно рефинансировать. Сильнее всего пострадал офисный сектор, но и для инвесторов кредиты оказались слишком дорогими или недоступными.