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Итальянская группа Enel вышла из капитала «Русэнергосбыта»

Ведомости

Итальянский концерн Enel вышел из капитала ООО «Русэнергосбыт», следует из данных ЕГРЮЛ.

Согласно данным реестра, 9 апреля «Русэнергосбыт» стал владельцем 49,5% в собственном капитале. Еще 50,5% владела «Группа ЕСН», возглавляемая Григорием Березкиным.

Группа компаний «ЕСН» продала Enel 49,5% акций своей «дочки» – энергосбытовой компании «Русэнергосбыт» в 2006 г. Сумма сделки составила $105 млн. 

После усиления антироссийских санкций в 2022 г. итальянская Enel решила продать свои 56,43% акций российской «дочки» «Энел Россия». В июне Enel объявила о сделке по продаже актива, но она была заморожена в связи с указом президента России № 520 от 5 августа 2022 г. Иностранным инвесторам запретили продавать активы в российском энергетическом секторе без специального разрешения главы государства.

В конце сентября разрешение на сделку было получено, а закрыли ее в октябре. В результате «Лукойл» и «Газпромбанк-Фрезия» (структура Газпромбанка) получили 26,9% и 29,5% акций «Энел Россия» соответственно. Сумма сделки составила около 137 млн евро. 

Enel продала все свои генерирующие мощности в России: 5,6 ГВт традиционной генерации (три крупные ГРЭС) и 300 МВт ветровой. Enel оценила убытки от продажи доли в «Энел Россия» в 527 млн евро, говорилось в отчетности компании за первое полугодие 2022 г. В декабре «Энел Россия» была официально переименована в «ЭЛ5-Энерго».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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