Итальянская группа Enel вышла из капитала «Русэнергосбыта»
Согласно данным реестра, 9 апреля «Русэнергосбыт» стал владельцем 49,5% в собственном капитале. Еще 50,5% владела «Группа ЕСН», возглавляемая Григорием Березкиным.
Группа компаний «ЕСН» продала Enel 49,5% акций своей «дочки» – энергосбытовой компании «Русэнергосбыт» в 2006 г. Сумма сделки составила $105 млн.
После усиления антироссийских санкций в 2022 г. итальянская Enel решила продать свои 56,43% акций российской «дочки» «Энел Россия». В июне Enel объявила о сделке по продаже актива, но она была заморожена в связи с указом президента России № 520 от 5 августа 2022 г. Иностранным инвесторам запретили продавать активы в российском энергетическом секторе без специального разрешения главы государства.
В конце сентября разрешение на сделку было получено, а закрыли ее в октябре. В результате «Лукойл» и «Газпромбанк-Фрезия» (структура Газпромбанка) получили 26,9% и 29,5% акций «Энел Россия» соответственно. Сумма сделки составила около 137 млн евро.
Enel продала все свои генерирующие мощности в России: 5,6 ГВт традиционной генерации (три крупные ГРЭС) и 300 МВт ветровой. Enel оценила убытки от продажи доли в «Энел Россия» в 527 млн евро, говорилось в отчетности компании за первое полугодие 2022 г. В декабре «Энел Россия» была официально переименована в «ЭЛ5-Энерго».