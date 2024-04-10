Итальянская группа Enel вышла из капитала «Русэнергосбыта»

После усиления антироссийских санкций в 2022 г. итальянская Enel решила продать свои 56,43% акций российской «дочки» «Энел Россия». В июне Enel объявила о сделке по продаже актива, но она была заморожена в связи с указом президента России № 520 от 5 августа 2022 г. Иностранным инвесторам запретили продавать активы в российском энергетическом секторе без специального разрешения главы государства.