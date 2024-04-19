Умер основатель одного из первых гипермаркетов мебели «Три кита» Сергей Зуев
Бизнесмен Сергей Зуев, которому принадлежал торговый комплекс «Три кита» на Можайском шоссе, скоропостижно скончался в Москве на 69-м году жизни в 31-й горбольнице имени академика Савельевой. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Станислава Акимова – адвоката Зуева.
По словам Акимова, смерть бизнесмена стала неожиданностью и для родных, и для него самого. Адвокат отметил, что Зуев чувствовал себя достаточно хорошо – он восстанавливался после небольшой операции. Причина смерти еще официально не установлена.
Зуев создал и возглавил один из первых в России гипермаркетов мебели «Три кита». В сентябре 2000 г., таможенники Александр Волков и Марат Файзулин обнаружили, что в магазинах «Три кита» и «Гранд» продается контрабандная мебель, которую ввозила подконтрольная Зуеву фирма «Лига Марс». В 2006 г. Зуева и еще нескольких лиц обвинили в контрабанде мебели (ст. 188 УК РФ) и заключили в СИЗО. В 2010 г. Наро-Фоминский горсуд признал Зуева виновным, приговорив его к восьми годам лишения свободы. В связи с декриминализацией статьи УК, по которой он был осужден, уже в конце 2011 г. Зуев вышел на свободу и начал борьбу за возвращение своих активов.
Летом 2020 г. Зуев одержал победу в Арбитражном суде Московской области, вернув контроль над активом. Однако потом он проиграл все вышестоящие инстанции и сам снова оказался под следствием за захват офиса «Трех китов». По обвинению в самоуправстве с угрозой применения насилия группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 330 УК РФ) его признали виновным и приговорили к двум годам колонии-поселения. Апелляция постановила считать наказание условным.