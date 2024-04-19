Умер основатель одного из первых гипермаркетов мебели «Три кита» Сергей Зуев

Зуев создал и возглавил один из первых в России гипермаркетов мебели «Три кита». В сентябре 2000 г., таможенники Александр Волков и Марат Файзулин обнаружили, что в магазинах «Три кита» и «Гранд» продается контрабандная мебель, которую ввозила подконтрольная Зуеву фирма «Лига Марс». В 2006 г. Зуева и еще нескольких лиц обвинили в контрабанде мебели (ст. 188 УК РФ) и заключили в СИЗО. В 2010 г. Наро-Фоминский горсуд признал Зуева виновным, приговорив его к восьми годам лишения свободы. В связи с декриминализацией статьи УК, по которой он был осужден, уже в конце 2011 г. Зуев вышел на свободу и начал борьбу за возвращение своих активов.