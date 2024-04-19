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Умер основатель одного из первых гипермаркетов мебели «Три кита» Сергей Зуев

Ведомости

Бизнесмен Сергей Зуев, которому принадлежал торговый комплекс «Три кита» на Можайском шоссе, скоропостижно скончался в Москве на 69-м году жизни в 31-й горбольнице имени академика Савельевой. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Станислава Акимова – адвоката Зуева.

По словам Акимова, смерть бизнесмена стала неожиданностью и для родных, и для него самого. Адвокат отметил, что Зуев чувствовал себя достаточно хорошо – он восстанавливался после небольшой операции. Причина смерти еще официально не установлена.

Зуев создал и возглавил один из первых в России гипермаркетов мебели «Три кита». В сентябре 2000 г., таможенники Александр Волков и Марат Файзулин обнаружили, что в магазинах «Три кита» и «Гранд» продается контрабандная мебель, которую ввозила подконтрольная Зуеву фирма «Лига Марс». В 2006 г. Зуева и еще нескольких лиц обвинили в контрабанде мебели (ст. 188 УК РФ) и заключили в СИЗО. В 2010 г. Наро-Фоминский горсуд признал Зуева виновным, приговорив его к восьми годам лишения свободы. В связи с декриминализацией статьи УК, по которой он был осужден, уже в конце 2011 г. Зуев вышел на свободу и начал борьбу за возвращение своих активов.

Летом 2020 г. Зуев одержал победу в Арбитражном суде Московской области, вернув контроль над активом. Однако потом он проиграл все вышестоящие инстанции и сам снова оказался под следствием за захват офиса «Трех китов». По обвинению в самоуправстве с угрозой применения насилия группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 330 УК РФ) его признали виновным и приговорили к двум годам колонии-поселения. Апелляция постановила считать наказание условным.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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