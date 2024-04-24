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Крупнейшие энерготрейдеры возвращаются на рынки металлов на фоне роста цен

Ведомости

Ряд крупнейших в мире трейдинговых энергетических компаний, включая Vitol Group, Gunvor Group и Mercuria Energy Group, возвращается на рынок металлов. Об этом сообщило издание Bloomberg.

«Способность энергетических трейдеров размещать огромные объемы капитала потенциально может оказать большое влияние на рынки металлов», – написало издание.

По словам людей, знакомых с ситуацией, Gunvor назначила управленцев для создания бизнеса по торговле концентратами. Они будут частью подразделения трейдеров, специализирующихся в основном на алюминии.

Vitol, как и Gunvar, сосредоточится на активах по алюминию. Крупнейший в мире независимый нефтетрейдер также нанял трейдера железной руды для торговли на этом рынке ценных бумаг, пишет Bloomberg. Mercuria, в свою очередь, ведет переговоры о создании крупномасштабного бизнеса по торговле цветными металлами.

Швейцарско-нидерландская Vitol была активным игроком рынка металлов в 1990-х гг. Тогда компания инвестировала в цинковый завод и производителя алюминиевой продукции в России. В 1995 г. ее подразделение Euromin понесло значительные убытки, а в 2019 г. компания была реструктуризирована. Зарегистрированная на Кипре международная компания Gunvor закрыла значительный портфель цветных металлов в 2016 г. на фоне убытков ее «дочки». Швейцарская Mercuria сократила бизнес в сфере металлов в 2014 г., тогда компания сообщила о переговорах с китайской State Development & Investment Corp. (SDIC) о продаже 20% своих акций.

Согласно Bloomberg, в 2024 г. рынки металлов открыли торговые возможности для многих представителей энергетического сектора. Так, поясняет издание, региональные премии к биржевым ценам на алюминий в Европе растут, а стоимость обработки медного концентрата упала до рекордно низкого уровня. Агентство также отметило, что новые санкции в отношении российских металлов подстегнули их волатильность, так как трейдеры ищут возможности для игры по новым правилам складирования на Лондонской бирже металлов (LME).

12 апреля США и Великобритания ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля, произведенных в России после 13 апреля 2024 г. Кроме того, компаниям этих стран теперь запрещено оказывать биржевые услуги, связанные с указанными российскими металлами. Ограничения коснутся таких площадок, как LME и Чикагская товарная биржа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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