Крупнейшие энерготрейдеры возвращаются на рынки металлов на фоне роста цен

Швейцарско-нидерландская Vitol была активным игроком рынка металлов в 1990-х гг. Тогда компания инвестировала в цинковый завод и производителя алюминиевой продукции в России. В 1995 г. ее подразделение Euromin понесло значительные убытки, а в 2019 г. компания была реструктуризирована. Зарегистрированная на Кипре международная компания Gunvor закрыла значительный портфель цветных металлов в 2016 г. на фоне убытков ее «дочки». Швейцарская Mercuria сократила бизнес в сфере металлов в 2014 г., тогда компания сообщила о переговорах с китайской State Development & Investment Corp. (SDIC) о продаже 20% своих акций.