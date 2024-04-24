Крупнейшие энерготрейдеры возвращаются на рынки металлов на фоне роста цен
Ряд крупнейших в мире трейдинговых энергетических компаний, включая Vitol Group, Gunvor Group и Mercuria Energy Group, возвращается на рынок металлов. Об этом сообщило издание Bloomberg.
«Способность энергетических трейдеров размещать огромные объемы капитала потенциально может оказать большое влияние на рынки металлов», – написало издание.
По словам людей, знакомых с ситуацией, Gunvor назначила управленцев для создания бизнеса по торговле концентратами. Они будут частью подразделения трейдеров, специализирующихся в основном на алюминии.
Vitol, как и Gunvar, сосредоточится на активах по алюминию. Крупнейший в мире независимый нефтетрейдер также нанял трейдера железной руды для торговли на этом рынке ценных бумаг, пишет Bloomberg. Mercuria, в свою очередь, ведет переговоры о создании крупномасштабного бизнеса по торговле цветными металлами.
Швейцарско-нидерландская Vitol была активным игроком рынка металлов в 1990-х гг. Тогда компания инвестировала в цинковый завод и производителя алюминиевой продукции в России. В 1995 г. ее подразделение Euromin понесло значительные убытки, а в 2019 г. компания была реструктуризирована. Зарегистрированная на Кипре международная компания Gunvor закрыла значительный портфель цветных металлов в 2016 г. на фоне убытков ее «дочки». Швейцарская Mercuria сократила бизнес в сфере металлов в 2014 г., тогда компания сообщила о переговорах с китайской State Development & Investment Corp. (SDIC) о продаже 20% своих акций.
Согласно Bloomberg, в 2024 г. рынки металлов открыли торговые возможности для многих представителей энергетического сектора. Так, поясняет издание, региональные премии к биржевым ценам на алюминий в Европе растут, а стоимость обработки медного концентрата упала до рекордно низкого уровня. Агентство также отметило, что новые санкции в отношении российских металлов подстегнули их волатильность, так как трейдеры ищут возможности для игры по новым правилам складирования на Лондонской бирже металлов (LME).
12 апреля США и Великобритания ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля, произведенных в России после 13 апреля 2024 г. Кроме того, компаниям этих стран теперь запрещено оказывать биржевые услуги, связанные с указанными российскими металлами. Ограничения коснутся таких площадок, как LME и Чикагская товарная биржа.