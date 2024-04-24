Boeing и Spirit заключили сделку на $425 млн для решения проблем с поставками
Американские компании Boeing и Spirit AeroSystems заключили сделку, предполагающую выделение авансовых платежей Boeing в размере $425 млн для повышения уровня запасов и снижения денежных потоков после ограничения Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA) производства самолетов модели 737 MAX. Об этом сообщило агентство Reuters.
«По условиям сделки, Spirit будет поддерживать уровень производства, соответствующий контрактным потребностям Boeing. <...> Spirit также будет еженедельно предоставлять Boeing уточненную финансовую информацию», – написало издание.
20 марта FAA ограничило производство самолетов Boeing модели 737 на уровне 38 самолетов в месяц, а также призвало компанию повысить расходы на производство для поддержания качества.
Spirit AeroSystems – производитель авиационных конструкций. Компания производит несколько важных частей самолетов Boeing, в том числе фюзеляж для моделей 737 и 787, а также кабину экипажа почти всех авиалайнеров Boeing.
С начала года произошло несколько инцидентов с самолетами компании модели Boeing 737 MAX. В начале января лайнер, следовавший в Онтарио, вернулся в Портленд после того, как у воздушного судна вылетела заглушка левой средней выходной двери, что привело к разгерметизации и быстрой декомпрессии. На борту находились 171 пассажир и шесть членов экипажа, в результате семь пассажиров и одна стюардесса получили незначительные травмы. После этого FAA приостановило эксплуатацию 737 MAX.
16 марта самолет Boeing 737-800 авиакомпании United Airlines приземлился в международном аэропорту Рог Вэлли-Медфорд в городе Медфорд американского штата Орегон без части внешней обшивки фюзеляжа. Представитель United Airlines сообщил изданию, что на борту самолета находились 139 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не пострадал. 24 марта FAA провело расследование по факту происшествия. Регулятор заявил, что рассматривает возможность введения временных ограничений в отношении United Airlines.