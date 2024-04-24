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ФАС признала рекламу букмекера Pari ненадлежащей

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала ненадлежащей рекламу букмекера Pari. Букмекерской конторе выдано предписание, сообщил представитель ведомства.

«Служба возбудила дело в отношении Pari по признакам нарушения закона "О рекламе". По итогам его рассмотрения ФАС России признала рекламу ненадлежащей и выдала букмекерской конторе предписание», – сказал он.

Ранее в ФАС заявляли, что Pari использовала образ человека в рекламе азартных игр. В один из своих роликов компания поместила фотографии реальных людей, что запрещено законодательством (п. 8 ч. 1 ст. 27 закона «О рекламе»). На это обратил внимание один из граждан и направил жалобу в ФАС. Ролик демонстрировался с августа по сентябрь 2023 г.

По данной статье компании грозит штраф от 100 000 до 500 000 руб.

В конце октября 2023 г. группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, предполагающий сокращение на два часа эфирного времени, в которое допустима реклама букмекерских контор. Об этом свидетельствуют данные электронной думской базы.

Поправки вносятся в закон «О рекламе». Авторы предлагают показывать рекламу букмекеров только в промежуток с 23:00 до 06:00 местного времени. Сейчас это разрешено делать с 22:00 до 07:00. Также инициатива предусматривает сокращение с 20% до 10% общей продолжительности такой рекламы от всего допустимого времени рекламы во время эфира спортивных соревнований. Запрет коснется букмекерских контор, тотализаторов и лотерей, которые, по мнению депутатов, стали «отличной мошеннической приманкой, жертвой которой часто становятся граждане из социально уязвимых слоев населения».

Законопроект получил заключение правового управления и будет рассмотрен депутатами в апреле.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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