ФАС признала рекламу букмекера Pari ненадлежащей

Поправки вносятся в закон «О рекламе». Авторы предлагают показывать рекламу букмекеров только в промежуток с 23:00 до 06:00 местного времени. Сейчас это разрешено делать с 22:00 до 07:00. Также инициатива предусматривает сокращение с 20% до 10% общей продолжительности такой рекламы от всего допустимого времени рекламы во время эфира спортивных соревнований. Запрет коснется букмекерских контор, тотализаторов и лотерей, которые, по мнению депутатов, стали «отличной мошеннической приманкой, жертвой которой часто становятся граждане из социально уязвимых слоев населения».