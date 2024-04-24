ФАС признала рекламу букмекера Pari ненадлежащей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала ненадлежащей рекламу букмекера Pari. Букмекерской конторе выдано предписание, сообщил представитель ведомства.
«Служба возбудила дело в отношении Pari по признакам нарушения закона "О рекламе". По итогам его рассмотрения ФАС России признала рекламу ненадлежащей и выдала букмекерской конторе предписание», – сказал он.
Ранее в ФАС заявляли, что Pari использовала образ человека в рекламе азартных игр. В один из своих роликов компания поместила фотографии реальных людей, что запрещено законодательством (п. 8 ч. 1 ст. 27 закона «О рекламе»). На это обратил внимание один из граждан и направил жалобу в ФАС. Ролик демонстрировался с августа по сентябрь 2023 г.
По данной статье компании грозит штраф от 100 000 до 500 000 руб.
В конце октября 2023 г. группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, предполагающий сокращение на два часа эфирного времени, в которое допустима реклама букмекерских контор. Об этом свидетельствуют данные электронной думской базы.
Поправки вносятся в закон «О рекламе». Авторы предлагают показывать рекламу букмекеров только в промежуток с 23:00 до 06:00 местного времени. Сейчас это разрешено делать с 22:00 до 07:00. Также инициатива предусматривает сокращение с 20% до 10% общей продолжительности такой рекламы от всего допустимого времени рекламы во время эфира спортивных соревнований. Запрет коснется букмекерских контор, тотализаторов и лотерей, которые, по мнению депутатов, стали «отличной мошеннической приманкой, жертвой которой часто становятся граждане из социально уязвимых слоев населения».
Законопроект получил заключение правового управления и будет рассмотрен депутатами в апреле.