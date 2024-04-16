ФАС возбудила дело против Альфа-банка из-за нарушений в рекламе ипотеки
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Альфа-банка из-за нарушений в рекламе ипотеки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Банк не указывал в рекламе существенные условия, которые влияют на стоимость кредита», – пояснили в ФАС.
В рекламе, которая шла по радио, говорилось, что ставка по ипотеке составляет 5,6%, а лимит при покупке квартиры в новостройке – до 30 млн руб. В то же время банк не указывал другие существенные условия, включая срок, рамки процентной ставки и первоначальный взнос. Кроме того, в рекламе утверждалось, что ипотека Альфа-банка является лучшей в России, но объективных критериев сравнения продукта банк не привел.
В ФАС сочли, что такая реклама может ввести потребителей в заблуждение и нарушает закон о рекламе. В случае установления вины Альфа-банку грозит штраф, отметили в ведомстве.
Это уже третье дело о нарушении закона о рекламе, возбужденное ФАС в отношении Альфа-банка с начала 2024 г. В феврале ведомство обратило внимание на рекламу банка об отмене комиссии за эквайринг, которая шла на телевидении. В апреле ФАС выявила признаки нарушения в рекламе программы лояльности Альфа-банка. Кроме того, в январе ФАС признала нарушающей закон рекламу дебетовой карты банка.