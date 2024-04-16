/ Финансы

ФАС возбудила дело против Альфа-банка из-за нарушений в рекламе ипотеки

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Альфа-банка из-за нарушений в рекламе ипотеки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Банк не указывал в рекламе существенные условия, которые влияют на стоимость кредита», – пояснили в ФАС.

В рекламе, которая шла по радио, говорилось, что ставка по ипотеке составляет 5,6%, а лимит при покупке квартиры в новостройке – до 30 млн руб. В то же время банк не указывал другие существенные условия, включая срок, рамки процентной ставки и первоначальный взнос. Кроме того, в рекламе утверждалось, что ипотека Альфа-банка является лучшей в России, но объективных критериев сравнения продукта банк не привел.

В ФАС сочли, что такая реклама может ввести потребителей в заблуждение и нарушает закон о рекламе. В случае установления вины Альфа-банку грозит штраф, отметили в ведомстве.

Это уже третье дело о нарушении закона о рекламе, возбужденное ФАС в отношении Альфа-банка с начала 2024 г. В феврале ведомство обратило внимание на рекламу банка об отмене комиссии за эквайринг, которая шла на телевидении. В апреле ФАС выявила признаки нарушения в рекламе программы лояльности Альфа-банка. Кроме того, в январе ФАС признала нарушающей закон рекламу дебетовой карты банка.  

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных