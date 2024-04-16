ФАС возбудила дело против Альфа-банка из-за нарушений в рекламе ипотеки

В рекламе, которая шла по радио, говорилось, что ставка по ипотеке составляет 5,6%, а лимит при покупке квартиры в новостройке – до 30 млн руб. В то же время банк не указывал другие существенные условия, включая срок, рамки процентной ставки и первоначальный взнос. Кроме того, в рекламе утверждалось, что ипотека Альфа-банка является лучшей в России, но объективных критериев сравнения продукта банк не привел.