Венгрия сохранит запрет на ввоз сельхозпродукции с Украины

«Во вторник Европарламент подавляющим большинством голосов одобрил продление беспошлинного импорта украинской сельскохозяйственной продукции на один год, что еще больше осложнило ситуацию для европейских фермеров. <...> Венгерское правительство сохранит запрет на импорт, который был введен под национальной юрисдикцией», – сообщил он (цитата по «ТАСС»).