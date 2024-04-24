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Венгрия сохранит запрет на ввоз сельхозпродукции с Украины

Ведомости

Венгрия сохранит запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины, несмотря на решение Европарламента продлить ее беспошлинный импорт в ЕС до 2025 г., заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.

«Во вторник Европарламент подавляющим большинством голосов одобрил продление беспошлинного импорта украинской сельскохозяйственной продукции на один год, что еще больше осложнило ситуацию для европейских фермеров. <...> Венгерское правительство сохранит запрет на импорт, который был введен под национальной юрисдикцией», – сообщил он (цитата по «ТАСС»).

Режим беспошлинной торговли был введен в отношении украинских сельхозтоваров в рамках соглашения об ассоциации с июня 2022 г. как одна из мер политической и экономической поддержки Киева в условиях российской военной операции.

31 мая 2023 г. Венгрия попросила Евросоюз продлить ограничения на импорт украинских зерновых и масличных культур для пяти восточноевропейских стран. Кроме того, Венгрия запросила финансовую поддержку для местных фермеров. По словам властей республики, принятие данной меры позволило бы облегчить транспортировки запасов зерна, которые застряли на внутренних складах до сбора урожая.

В марте 2024 г. Европейский совет и Европарламент договорились продлить отмену пошлин и квот на импорт из Украины в ЕС еще на год с 6 июня до 5 июня 2025 г.

На фоне принятия данной меры в странах ЕС начались протесты фермеров. Сельхозпроизводители Европы выступают против наплыва дешевых украинских товаров и блокируют дороги, автострады и автомагистрали.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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