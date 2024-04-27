Кабмин Шри-Ланки одобрил передачу аэропорта в управление компаниям из РФ и Индии

United News of India уточняет, что аэропорт, построенный в 2013 г. за $209 млн, из которых $190 млн были получены в виде кредитов из Китая, практически не принимает пассажиров и не осуществляет перевозок, несмотря на то что имеет здания терминала площадью 12 000 кв. м, стойки регистрации 12 стран, два выхода на посадку, а также взлетную полосу, достаточную для обслуживания самых больших коммерческих самолетов, и пропускную способность для обслуживания 1 млн пассажиров в год.