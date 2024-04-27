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Кабмин Шри-Ланки одобрил передачу аэропорта в управление компаниям из РФ и Индии

Ведомости

Кабинет министров Шри-Ланки одобрил предложение о передаче управления международным аэропортом Маттала Раджапакса (MRIA) российской управляющей компании «Аэропорты регионов» и индийской Shaurya Aeronautics Pvt. Ltd. сроком на 30 лет. Об этом сообщает индийская деловая газета The Hindu Businessline.

Этот шаг знаменует значительное развитие авиационного сектора Шри-Ланки, пишет издание, поскольку в обозримом будущем руководство аэропортом будет находиться под контролем международных игроков.

United News of India уточняет, что аэропорт, построенный в 2013 г. за $209 млн, из которых $190 млн были получены в виде кредитов из Китая, практически не принимает пассажиров и не осуществляет перевозок, несмотря на то что имеет здания терминала площадью 12 000 кв. м, стойки регистрации 12 стран, два выхода на посадку, а также взлетную полосу, достаточную для обслуживания самых больших коммерческих самолетов, и пропускную способность для обслуживания 1 млн пассажиров в год.

18 апреля Шри-Ланка изменила правила въезда в страну. Страна перешла с системы ETA (электронное разрешение на поездку) на новую схему eVisa. Все посетители теперь должны заполнить заявку на электронную визу до прибытия в страну. Кроме того, изменились правила транзита. Граждане любых стран имеют право на двухдневный безвизовый транзит через аэропорты Шри-Ланки. Ранее для транзита через страну была необходима бесплатная виза.

Шри-Ланка начала выдавать бесплатные визы гражданам России и еще шести стран 24 октября 2023 г. До этого для оформления ланкийской визы российским туристам требовалось оплатить сбор в размере от $50 до $60 в зависимости от способа оплаты и подачи документов – электронно через специальный портал или по факту прибытия в аэропорту. Детям до 12 лет виза предоставлялась бесплатно. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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