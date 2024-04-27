Кабмин Шри-Ланки одобрил передачу аэропорта в управление компаниям из РФ и Индии
Кабинет министров Шри-Ланки одобрил предложение о передаче управления международным аэропортом Маттала Раджапакса (MRIA) российской управляющей компании «Аэропорты регионов» и индийской Shaurya Aeronautics Pvt. Ltd. сроком на 30 лет. Об этом сообщает индийская деловая газета The Hindu Businessline.
Этот шаг знаменует значительное развитие авиационного сектора Шри-Ланки, пишет издание, поскольку в обозримом будущем руководство аэропортом будет находиться под контролем международных игроков.
United News of India уточняет, что аэропорт, построенный в 2013 г. за $209 млн, из которых $190 млн были получены в виде кредитов из Китая, практически не принимает пассажиров и не осуществляет перевозок, несмотря на то что имеет здания терминала площадью 12 000 кв. м, стойки регистрации 12 стран, два выхода на посадку, а также взлетную полосу, достаточную для обслуживания самых больших коммерческих самолетов, и пропускную способность для обслуживания 1 млн пассажиров в год.
18 апреля Шри-Ланка изменила правила въезда в страну. Страна перешла с системы ETA (электронное разрешение на поездку) на новую схему eVisa. Все посетители теперь должны заполнить заявку на электронную визу до прибытия в страну. Кроме того, изменились правила транзита. Граждане любых стран имеют право на двухдневный безвизовый транзит через аэропорты Шри-Ланки. Ранее для транзита через страну была необходима бесплатная виза.
Шри-Ланка начала выдавать бесплатные визы гражданам России и еще шести стран 24 октября 2023 г. До этого для оформления ланкийской визы российским туристам требовалось оплатить сбор в размере от $50 до $60 в зависимости от способа оплаты и подачи документов – электронно через специальный портал или по факту прибытия в аэропорту. Детям до 12 лет виза предоставлялась бесплатно.