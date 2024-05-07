«Лакра Синтез» купит 100% долей российской «дочки» BASF
Президент России Владимир Путин разрешил ООО «Лакра Синтез» приобрести 100% долей в уставном капитале ООО «БАСФ Восток», принадлежащем BASF Coatings GmbH (Германия). Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
В документе указано, что решение принято в соответствии с указом президента от 5 августа 2022 г. «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».
По данным «Коммерсанта», немецкий концерн BASF намерен свернуть всю деятельность в России и Белоруссии. Исключение составит производство добавок для пищевой промышленности.
Согласно открытым данным, «Лакра Синтез» и «БАСФ Восток» занимаются производством красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик.