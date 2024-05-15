Миллиардер Фрэнк Маккорт заявил о намерении купить TikTok в США

7 мая компания TikTok и ByteDance заявили, что подали иск в федеральный суд США по округу Колумбия с прошением заблокировать закон о возможном запрете платформы, подписанный Байденом. Компании утверждают, что закон нарушает конституцию США по ряду оснований, в том числе противоречит первой поправке о свободе слова. В тексте иска говорится, что продажа «просто невозможна: ни коммерчески, ни технологически, ни юридически», поэтому нет никаких сомнений, что закон приведет к закрытию TikTok в США.