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Миллиардер Фрэнк Маккорт заявил о намерении купить TikTok в США

Ведомости

Предприниматель и бывший владелец бейсбольной команды Los Angeles Dodgers Фрэнк Маккорт заявил, что его некоммерческая организация Project Liberty формирует консорциум инвесторов для покупки социальной медиаплатформы TikTok в США. Об этом сообщает Reuters.

Project Liberty, работающий с Guggenheim Securities, юридической фирмой Kirkland & Ellis, технологиями, учеными и другими, предложил перевести платформу на цифровой протокол с открытым исходным кодом. Project Liberty запустил протокол децентрализованных социальных сетей с открытым исходным кодом, создав общий социальный граф, который не зависит от конкретного приложения или централизованной платформы.

24 апреля президент США Джо Байден подписал закон, который запрещает TikTok в Соединенных Штатах, если его владелец, китайская технологическая компания ByteDance, не продаст бизнес на территории страны в течение 270 дней. Необходимость такой меры американские власти объясняют отсутствием возможности гарантировать безопасность персональных данных американцев.

7 мая компания TikTok и ByteDance заявили, что подали иск в федеральный суд США по округу Колумбия с прошением заблокировать закон о возможном запрете платформы, подписанный Байденом. Компании утверждают, что закон нарушает конституцию США по ряду оснований, в том числе противоречит первой поправке о свободе слова. В тексте иска говорится, что продажа «просто невозможна: ни коммерчески, ни технологически, ни юридически», поэтому нет никаких сомнений, что закон приведет к закрытию TikTok в США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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