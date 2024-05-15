Миллиардер Фрэнк Маккорт заявил о намерении купить TikTok в США
Предприниматель и бывший владелец бейсбольной команды Los Angeles Dodgers Фрэнк Маккорт заявил, что его некоммерческая организация Project Liberty формирует консорциум инвесторов для покупки социальной медиаплатформы TikTok в США. Об этом сообщает Reuters.
Project Liberty, работающий с Guggenheim Securities, юридической фирмой Kirkland & Ellis, технологиями, учеными и другими, предложил перевести платформу на цифровой протокол с открытым исходным кодом. Project Liberty запустил протокол децентрализованных социальных сетей с открытым исходным кодом, создав общий социальный граф, который не зависит от конкретного приложения или централизованной платформы.
24 апреля президент США Джо Байден подписал закон, который запрещает TikTok в Соединенных Штатах, если его владелец, китайская технологическая компания ByteDance, не продаст бизнес на территории страны в течение 270 дней. Необходимость такой меры американские власти объясняют отсутствием возможности гарантировать безопасность персональных данных американцев.
7 мая компания TikTok и ByteDance заявили, что подали иск в федеральный суд США по округу Колумбия с прошением заблокировать закон о возможном запрете платформы, подписанный Байденом. Компании утверждают, что закон нарушает конституцию США по ряду оснований, в том числе противоречит первой поправке о свободе слова. В тексте иска говорится, что продажа «просто невозможна: ни коммерчески, ни технологически, ни юридически», поэтому нет никаких сомнений, что закон приведет к закрытию TikTok в США.