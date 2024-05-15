«Яндекс.Еда» ожидает роста рынка доставки готовой еды в РФ в 2024 году на 20-25%

«Если посмотреть на внешние исследования, то в 2023 г. рынок доставки готовой еды составил порядка полутриллиона рублей. <…> Наш внутренний прогноз, что рынок в 2024 г. будет расти быстрее, чем он рос в 2023 г. В 2023 г. было порядка 18%, в 2024 г. мы закладываем 20-25%, и это будет более 600 млрд руб.», – заявил он (цитата по ТАСС).