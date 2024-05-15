«Яндекс.Еда» ожидает роста рынка доставки готовой еды в РФ в 2024 году на 20-25%
Объем российского рынка доставки готовой еды в 2024 г. может увеличиться на 20-25% и превысить 600 млрд руб., заявил руководитель сервисов «Яндекс.Еда» и «Деливери» Евгений Анищенков.
«Если посмотреть на внешние исследования, то в 2023 г. рынок доставки готовой еды составил порядка полутриллиона рублей. <…> Наш внутренний прогноз, что рынок в 2024 г. будет расти быстрее, чем он рос в 2023 г. В 2023 г. было порядка 18%, в 2024 г. мы закладываем 20-25%, и это будет более 600 млрд руб.», – заявил он (цитата по ТАСС).
5 мая «Ведомости» со ссылкой на подсчет аналитиков из Data Insight писали, что весь российский рынок онлайн-торговли, в который, помимо маркетплейсов, вошли также сервисы доставки еды, лекарств и т. д., за 2023 г. вырос на 48% по сравнению с 2022 г. и составил 7,9 трлн руб.
В компании прогнозируют, что в 2024 г. рынок вырастет еще на 36% и достигнет 10,7 трлн руб., а в перспективе четырех лет – к 2028 г. – превысит 20 трлн руб.