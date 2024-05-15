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«Яндекс.Еда» ожидает роста рынка доставки готовой еды в РФ в 2024 году на 20-25%

Ведомости

Объем российского рынка доставки готовой еды в 2024 г. может увеличиться на 20-25% и превысить 600 млрд руб., заявил руководитель сервисов «Яндекс.Еда» и «Деливери» Евгений Анищенков.

«Если посмотреть на внешние исследования, то в 2023 г. рынок доставки готовой еды составил порядка полутриллиона рублей. <…> Наш внутренний прогноз, что рынок в 2024 г. будет расти быстрее, чем он рос в 2023 г. В 2023 г. было порядка 18%, в 2024 г. мы закладываем 20-25%, и это будет более 600 млрд руб.», – заявил он (цитата по ТАСС).

5 мая «Ведомости» со ссылкой на подсчет аналитиков из Data Insight писали, что весь российский рынок онлайн-торговли, в который, помимо маркетплейсов, вошли также сервисы доставки еды, лекарств и т. д., за 2023 г. вырос на 48% по сравнению с 2022 г. и составил 7,9 трлн руб.

В компании прогнозируют, что в 2024 г. рынок вырастет еще на 36% и достигнет 10,7 трлн руб., а в перспективе четырех лет – к 2028 г. – превысит 20 трлн руб.

В сентябре 2022 г. «Яндекс» приобрел Delivery Club.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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