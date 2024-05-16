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Японская Toshiba заявила о сокращении 4000 рабочих мест

Ведомости

Японская компания Toshiba заявила о намерении сократить до 4000 рабочих мест внутри страны в связи с реструктуризацией под руководством нового владельца. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Toshiba перенесет офис из центра Токио в Кавасаки, к западу от столицы. Компания нацелена выйти на операционную прибыль в 10% через три года.

В начале 2022 г. сообщалось, что Toshiba пересмотрела свой план стратегического развития и решила разделиться на две компании вместо трех. Из общей структуры планировалось выделить две компании – Infrastructure Service Co, которая будет специализироваться на инфраструктурных системах и аккумуляторных батареях, а также Device Co, которая будет отвечать за развитие сектора силовых полупроводников, электронных устройств и хранилищ, жестких дисков большой емкости и аналоговых интегральных схем. Как писала газета Nikkei, планы о разделении были связаны со стремлением руководства Toshiba повысить ее акционерную стоимость за счет создания компаний с различными источниками формирования прибыли и стратегиями развития.

По данным Forbs, иностранные акционеры этот план отклонили, и в апреле 2022 г. Toshiba объявила о намерении запросить у потенциальных инвесторов варианты реструктуризации бизнеса.

В августе 2023 г. стало известно о начале выкупа акций Toshiba японским консорциумом, возглавляемым инвестиционным фондом Japan Industrial Partners. Как сообщал Forbs, в декабре 2023 г. Toshiba была исключена из листинга на биржах в Японии, так как компания перешла под управление группы инвесторов во главе с Japan Industrial Partners.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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