Японская Toshiba заявила о сокращении 4000 рабочих мест

В начале 2022 г. сообщалось, что Toshiba пересмотрела свой план стратегического развития и решила разделиться на две компании вместо трех. Из общей структуры планировалось выделить две компании – Infrastructure Service Co, которая будет специализироваться на инфраструктурных системах и аккумуляторных батареях, а также Device Co, которая будет отвечать за развитие сектора силовых полупроводников, электронных устройств и хранилищ, жестких дисков большой емкости и аналоговых интегральных схем. Как писала газета Nikkei, планы о разделении были связаны со стремлением руководства Toshiba повысить ее акционерную стоимость за счет создания компаний с различными источниками формирования прибыли и стратегиями развития.