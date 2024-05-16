Японская Toshiba заявила о сокращении 4000 рабочих мест
Японская компания Toshiba заявила о намерении сократить до 4000 рабочих мест внутри страны в связи с реструктуризацией под руководством нового владельца. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что Toshiba перенесет офис из центра Токио в Кавасаки, к западу от столицы. Компания нацелена выйти на операционную прибыль в 10% через три года.
В начале 2022 г. сообщалось, что Toshiba пересмотрела свой план стратегического развития и решила разделиться на две компании вместо трех. Из общей структуры планировалось выделить две компании – Infrastructure Service Co, которая будет специализироваться на инфраструктурных системах и аккумуляторных батареях, а также Device Co, которая будет отвечать за развитие сектора силовых полупроводников, электронных устройств и хранилищ, жестких дисков большой емкости и аналоговых интегральных схем. Как писала газета Nikkei, планы о разделении были связаны со стремлением руководства Toshiba повысить ее акционерную стоимость за счет создания компаний с различными источниками формирования прибыли и стратегиями развития.
В августе 2023 г. стало известно о начале выкупа акций Toshiba японским консорциумом, возглавляемым инвестиционным фондом Japan Industrial Partners. Как сообщал Forbs, в декабре 2023 г. Toshiba была исключена из листинга на биржах в Японии, так как компания перешла под управление группы инвесторов во главе с Japan Industrial Partners.