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Бизнес

Toshiba сообщила о начале тендера на покупку акций компании с 8 августа

Ведомости

Возглавляемый инвестиционным фондом Japan Industrial Partners японский консорциум начнет 8 августа выкуп акций компании Toshiba. Об этом говорится в сообщении компании.

Совет директоров компании одобрил это решение и рекомендовал акционерам поддержать его. Сумма сделки может составить $15 млрд – 4630 иен за акцию.

Bloomberg отмечает, что выкуп будет происходить по цене, предложенной еще в марте. По версии агентства, компания рассматривает предложение как шанс восстановить свои позиции после более чем десятилетних скандалов и перестановок в руководстве. Председатель компании Акихиро Ватанабе в ходе конференцзвонка заявил, что «сегодняшний день знаменует выход Toshiba из восьмилетнего тупика». По мнению Ватанабе, сделка между Western Digital и Kioxia (на 40% принадлежит Toshiba) может повредить желанию акционеров участвовать в тендере Toshiba, но это будет проблемой для JIP.

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В начале 2022 г. сообщалось, что Toshiba пересмотрела свой план стратегического развития и решила разделиться на две компании вместо трех. Из общей структуры планировалось выделить две компании – Infrastructure Service Co, которая будет специализироваться на инфраструктурных системах и аккумуляторных батареях, а также Device Co, которая будет отвечать за развитие сектора силовых полупроводников, электронных устройств и хранилищ, жестких дисков большой емкости и аналоговых интегральных схем. Как писала ранее газета Nikkei, планы о разделении связаны со стремлением руководства Toshiba повысить ее акционерную стоимость за счет создания компаний с различными источниками формирования прибыли и стратегиями развития.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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