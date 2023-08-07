Toshiba сообщила о начале тендера на покупку акций компании с 8 августа

Bloomberg отмечает, что выкуп будет происходить по цене, предложенной еще в марте. По версии агентства, компания рассматривает предложение как шанс восстановить свои позиции после более чем десятилетних скандалов и перестановок в руководстве. Председатель компании Акихиро Ватанабе в ходе конференцзвонка заявил, что «сегодняшний день знаменует выход Toshiba из восьмилетнего тупика». По мнению Ватанабе, сделка между Western Digital и Kioxia (на 40% принадлежит Toshiba) может повредить желанию акционеров участвовать в тендере Toshiba, но это будет проблемой для JIP.