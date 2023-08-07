Toshiba сообщила о начале тендера на покупку акций компании с 8 августа
Возглавляемый инвестиционным фондом Japan Industrial Partners японский консорциум начнет 8 августа выкуп акций компании Toshiba. Об этом говорится в сообщении компании.
Совет директоров компании одобрил это решение и рекомендовал акционерам поддержать его. Сумма сделки может составить $15 млрд – 4630 иен за акцию.
Bloomberg отмечает, что выкуп будет происходить по цене, предложенной еще в марте. По версии агентства, компания рассматривает предложение как шанс восстановить свои позиции после более чем десятилетних скандалов и перестановок в руководстве. Председатель компании Акихиро Ватанабе в ходе конференцзвонка заявил, что «сегодняшний день знаменует выход Toshiba из восьмилетнего тупика». По мнению Ватанабе, сделка между Western Digital и Kioxia (на 40% принадлежит Toshiba) может повредить желанию акционеров участвовать в тендере Toshiba, но это будет проблемой для JIP.
В начале 2022 г. сообщалось, что Toshiba пересмотрела свой план стратегического развития и решила разделиться на две компании вместо трех. Из общей структуры планировалось выделить две компании – Infrastructure Service Co, которая будет специализироваться на инфраструктурных системах и аккумуляторных батареях, а также Device Co, которая будет отвечать за развитие сектора силовых полупроводников, электронных устройств и хранилищ, жестких дисков большой емкости и аналоговых интегральных схем. Как писала ранее газета Nikkei, планы о разделении связаны со стремлением руководства Toshiba повысить ее акционерную стоимость за счет создания компаний с различными источниками формирования прибыли и стратегиями развития.