«Дочка» «Росатома» предупредила о форс-мажоре из-за запрета поставок урана в США

При этом в компании заявили, что будет выполнять контрактные обязательства в Штатах. Аналитики Bloomberg считают, что в ответ на действия США Россия может превентивно прекратить поставки топлива для американских реакторов до истечения срока действия исключения в 2028 г. По данным компании UxC, занимающейся исследованием рынка ядерного топлива, такой шаг может привести к скачку цен на услуги по обогащению урана примерно на 20%.