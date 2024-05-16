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«Дочка» «Росатома» предупредила о форс-мажоре из-за запрета поставок урана в США

Ведомости

Российский государственный поставщик урана «Техснабэкспорт» – «дочка» «Росатома» – направил американским клиентам уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств, сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо российской компании.

«Техснабэкспорт» предупредил, что у американских клиентов есть 60 дней на то, чтобы добиться временного исключения из принятого президентом США Джо Байденом закона о запрете на импорт урана из России. В ином случае американские клиенты столкнутся с задержками в поставках.

При этом в компании заявили, что будет выполнять контрактные обязательства в Штатах. Аналитики Bloomberg считают, что в ответ на действия США Россия может превентивно прекратить поставки топлива для американских реакторов до истечения срока действия исключения в 2028 г. По данным компании UxC, занимающейся исследованием рынка ядерного топлива, такой шаг может привести к скачку цен на услуги по обогащению урана примерно на 20%.

13 мая президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт российского урана. В конце апреля инициативу одобрил сенат США вслед за палатой представителей. Запрет будет действовать вплоть до 2040 г. Временные исключения допускаются до 1 января 2028 г.

В Кремле заявили, что ограничение на поставки урана в США некритично для российской атомной отрасли. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение американских властей недобросовестной конкуренцией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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