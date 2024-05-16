«Дочка» «Росатома» предупредила о форс-мажоре из-за запрета поставок урана в США
Российский государственный поставщик урана «Техснабэкспорт» – «дочка» «Росатома» – направил американским клиентам уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств, сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо российской компании.
«Техснабэкспорт» предупредил, что у американских клиентов есть 60 дней на то, чтобы добиться временного исключения из принятого президентом США Джо Байденом закона о запрете на импорт урана из России. В ином случае американские клиенты столкнутся с задержками в поставках.
При этом в компании заявили, что будет выполнять контрактные обязательства в Штатах. Аналитики Bloomberg считают, что в ответ на действия США Россия может превентивно прекратить поставки топлива для американских реакторов до истечения срока действия исключения в 2028 г. По данным компании UxC, занимающейся исследованием рынка ядерного топлива, такой шаг может привести к скачку цен на услуги по обогащению урана примерно на 20%.
13 мая президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт российского урана. В конце апреля инициативу одобрил сенат США вслед за палатой представителей. Запрет будет действовать вплоть до 2040 г. Временные исключения допускаются до 1 января 2028 г.
В Кремле заявили, что ограничение на поставки урана в США некритично для российской атомной отрасли. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение американских властей недобросовестной конкуренцией.