Маркетплейсы могут потерять налоговые льготы

10 мая премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме перед своим утверждением в должности главы нового правительства заявил, что работу маркетплейсов в России нужно регулировать, но аккуратно. Он напомнил, что у ФАС появились полномочия для оценки сетевых эффектов. Это создаст условия, в которых владельцы маркетплейсов не смогут злоупотреблять доминирующим положением на рынке.