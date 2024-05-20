Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

Маркетплейсы могут потерять налоговые льготы

Ведомости

Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов подготовил два законопроекта, в которых предлагается исключить маркетплейсы из числа получателей льгот по НДС и при привлечении иностранных сотрудников, пишет «РИА Новости».

По его мнению, маркетплейсы, занимающиеся посреднической деятельностью или торговлей, пользуются льготами наравне с компаниями, обеспечивающими технологический прорыв.

На данный момент маркетплейсы пользуются налоговыми и другими льготами, предназначенными для IT-компаний, несмотря на то, что их ОКВЭД не всегда указывает на деятельность в области IT, пояснил Кутепов.

Среди льгот, доступных маркетплейсам, значатся: получение льготного кредита по ставке не более 3% годовых, льготы по уплате страховых взносов, льготы по налогу на прибыль, льготы по НДС.

Сенатор указывает, что такая ситуация нарушает добросовестную конкуренцию между маркетплейсами и торговыми сетями, а также создает неравные условия в смежных сегментах.

Первый законопроект предлагает исключить маркетплейсы из числа получателей льгот по НДС и страховым взносам.

Второй законопроект предусматривает исключение маркетплейсов из списка получателей льгот по привлечению и использованию иностранных работников в соответствии с законом «О правовом положении иностранных граждан в РФ».

10 мая премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме перед своим утверждением в должности главы нового правительства заявил, что работу маркетплейсов в России нужно регулировать, но аккуратно. Он напомнил, что у ФАС появились полномочия для оценки сетевых эффектов. Это создаст условия, в которых владельцы маркетплейсов не смогут злоупотреблять доминирующим положением на рынке.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных