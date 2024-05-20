Маркетплейсы могут потерять налоговые льготы
Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов подготовил два законопроекта, в которых предлагается исключить маркетплейсы из числа получателей льгот по НДС и при привлечении иностранных сотрудников, пишет «РИА Новости».
По его мнению, маркетплейсы, занимающиеся посреднической деятельностью или торговлей, пользуются льготами наравне с компаниями, обеспечивающими технологический прорыв.
На данный момент маркетплейсы пользуются налоговыми и другими льготами, предназначенными для IT-компаний, несмотря на то, что их ОКВЭД не всегда указывает на деятельность в области IT, пояснил Кутепов.
Среди льгот, доступных маркетплейсам, значатся: получение льготного кредита по ставке не более 3% годовых, льготы по уплате страховых взносов, льготы по налогу на прибыль, льготы по НДС.
Сенатор указывает, что такая ситуация нарушает добросовестную конкуренцию между маркетплейсами и торговыми сетями, а также создает неравные условия в смежных сегментах.
Первый законопроект предлагает исключить маркетплейсы из числа получателей льгот по НДС и страховым взносам.
Второй законопроект предусматривает исключение маркетплейсов из списка получателей льгот по привлечению и использованию иностранных работников в соответствии с законом «О правовом положении иностранных граждан в РФ».
10 мая премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме перед своим утверждением в должности главы нового правительства заявил, что работу маркетплейсов в России нужно регулировать, но аккуратно. Он напомнил, что у ФАС появились полномочия для оценки сетевых эффектов. Это создаст условия, в которых владельцы маркетплейсов не смогут злоупотреблять доминирующим положением на рынке.