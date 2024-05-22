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ФАС отказалась удовлетворить жалобу на нарушение при продаже «Росспиртпром»

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отказалась удовлетворить жалобу на нарушение процедуры торгов по продаже государственного производителя спирта «Росспиртпром», следует из базы решений ведомства.

Жалоба была подана победителем и единственным участником аукциона – компанией «Бизнес-Альянс».

«Признать жалобу ООО "Бизнес-Альянс" <...> на действия (бездействие) оператора электронной площадки – ООО "РТС-тендер" при организации и проведении торгов по продаже посредством публичного предложения акций АО "Росспиртпром" необоснованной», – указано в сообщении ФАС.

В жалобе «Бизнес-Альянс» сказано, что в ходе торгов ценовое предложение на приобретение «Росспиртпрома» увеличилось до 8,3 млрд руб., хотя компания намеревалась выкупить актив по цене не выше 6 млрд руб. Компания в качестве доказательства предоставила видеозапись, на которой зафиксирован скачок цены при отсутствии дополнительных действий с ее стороны. Подавшая жалобу компания утверждает, что нарушение связано с технической ошибкой площадки «РТС-тендер».

ФАС, в свою очередь, заявила, что предоставленная видеозапись была сделана со стороны, «на достаточном удалении» от экрана компьютера «Бизнес-Альянса». В связи с этим, утверждает служба, установить процедуру торгов, которая на ней отражена, а также действия компании не представляется возможным.

АО «Росспиртпром» было включено в программу приватизации федерального имущества на 2022–2024 гг. В декабре прошлого года ведомство выставило на электронные торги 100%-ный пакет акций предприятия. «Росспиртпром» полностью находится в федеральной собственности. Ему принадлежит восемь заводов в Тульской, Новосибирской, Курской областях, а также в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии – Алании. 19 апреля на сайте «ГИС Торги» сообщалось, что Росимущество продало 100% акций АО «Росспиртпром» за 8,29 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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