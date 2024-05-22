ФАС отказалась удовлетворить жалобу на нарушение при продаже «Росспиртпром»

АО «Росспиртпром» было включено в программу приватизации федерального имущества на 2022–2024 гг. В декабре прошлого года ведомство выставило на электронные торги 100%-ный пакет акций предприятия. «Росспиртпром» полностью находится в федеральной собственности. Ему принадлежит восемь заводов в Тульской, Новосибирской, Курской областях, а также в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии – Алании. 19 апреля на сайте «ГИС Торги» сообщалось, что Росимущество продало 100% акций АО «Росспиртпром» за 8,29 млрд руб.