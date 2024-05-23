«Норникель» планирует построить завод по производству платины в Бахрейне
«Норильский никель» планирует построить завод по производству платины в Бахрейне. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление вице-премьера России Александра Новака.
«Строительство завода в Бахрейне по производству платины компания "Норильский никель" планирует», – сообщил Новак, добавив, что также существуют проекты и договоренности о ремонте российских судов на бахрейнских верфях.
22 апреля президент «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что санкционное давление заставило компанию задуматься о переносе плавильных мощностей по медному концентрату в Китай. По его словам, это решение позволит приблизить товар к месту потребления и тогда финальный продукт будет продаваться как китайский – китайский товар гораздо сложнее санкционировать в Китае, чем российский, поступающий в Китай. Также перенос медного завода в значительной степени решает вопросы взаиморасчетов. Создание совместного предприятия с международными партнерами означает, что российская сторона будет получать долю в доходах международных проектов и значительную часть из них возвращать в виде дивидендов в РФ для инвестиций внутри страны.