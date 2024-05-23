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«Норникель» планирует построить завод по производству платины в Бахрейне

Ведомости

«Норильский никель» планирует построить завод по производству платины в Бахрейне. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление вице-премьера России Александра Новака.

«Строительство завода в Бахрейне по производству платины компания "Норильский никель" планирует», – сообщил Новак, добавив, что также существуют проекты и договоренности о ремонте российских судов на бахрейнских верфях.

22 апреля президент «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что санкционное давление заставило компанию задуматься о переносе плавильных мощностей по медному концентрату в Китай. По его словам, это решение позволит приблизить товар к месту потребления и тогда финальный продукт будет продаваться как китайский – китайский товар гораздо сложнее санкционировать в Китае, чем российский, поступающий в Китай. Также перенос медного завода в значительной степени решает вопросы взаиморасчетов. Создание совместного предприятия с международными партнерами означает, что российская сторона будет получать долю в доходах международных проектов и значительную часть из них возвращать в виде дивидендов в РФ для инвестиций внутри страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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