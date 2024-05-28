«Еврохим» начал поставки удобрений со своего завода в Бразилии
Бразильским потребителям отгружены первые партии водорастворимых удобрений МАР с нового производственного химического фосфатного комплекса Serra do Salitre российского производителя минеральных удобрений «Еврохим», сообщила пресс-служба компании.
Глава компании Олег Ширяев отметил, что комплекс Serra do Salitre стал крупнейшим международным производственным проектом группы.
Производственная мощность предприятия, открытого в марте в Бразилии, составляет 1 млн т фосфорных удобрений в год. Таким образом, «Еврохим» стал крупнейшим производителем минудобрений в Южной Америке, работающим по принципу «от рудника до фермы» – от добычи сырья до доставки продукции конечному потребителю.
Общий объем инвестиций в проект составил около $1 млрд. В Южной Америке «Еврохим» присутствует с 2016 г. после приобретения предприятий Fertilizantes Tocantins и Fertilizantes Heringer и имеет собственные производственные мощности и сеть дистрибуции.