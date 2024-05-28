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«Еврохим» начал поставки удобрений со своего завода в Бразилии

Ведомости

Бразильским потребителям отгружены первые партии водорастворимых удобрений МАР с нового производственного химического фосфатного комплекса Serra do Salitre российского производителя минеральных удобрений «Еврохим», сообщила пресс-служба компании.

Глава компании Олег Ширяев отметил, что комплекс Serra do Salitre стал крупнейшим международным производственным проектом группы.

Производственная мощность предприятия, открытого в марте в Бразилии, составляет 1 млн т фосфорных удобрений в год. Таким образом, «Еврохим» стал крупнейшим производителем минудобрений в Южной Америке, работающим по принципу «от рудника до фермы» – от добычи сырья до доставки продукции конечному потребителю.

Общий объем инвестиций в проект составил около $1 млрд. В Южной Америке «Еврохим» присутствует с 2016 г. после приобретения предприятий Fertilizantes Tocantins и Fertilizantes Heringer и имеет собственные производственные мощности и сеть дистрибуции.

14 мая «Еврохим» подписал договор с китайской национальной химико-инжиниринговой группой (CNCEC) на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию химического комплекса в городе Жанатас Республики Казахстан. Запуск предприятия планируется на 2027 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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