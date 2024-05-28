«Еврохим» начал поставки удобрений со своего завода в Бразилии

Производственная мощность предприятия, открытого в марте в Бразилии, составляет 1 млн т фосфорных удобрений в год. Таким образом, «Еврохим» стал крупнейшим производителем минудобрений в Южной Америке, работающим по принципу «от рудника до фермы» – от добычи сырья до доставки продукции конечному потребителю.