«Еврохим» к 2027 году намерен запустить в Казахстане новый химический комплекс

«Еврохим» к 2027 году намерен запустить в Казахстане новый химический комплексЕжегодный объем производства составит более 1 млн т минеральных удобрений и индустриальной продукции
Российский производитель минеральных удобрений «Еврохим» подписал договор с китайской национальной химико-инжиниринговой группой (CNCEC) на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию химического комплекса в городе Жанатас республики Казахстан. Запуск предприятия планируется на 2027 г. Об этом сообщила пресс-служба «Еврохима».
Инвестиционный проект реализуется в соответствии с единой картой индустриализации Казахстана и соглашением между правительствами России и республики. Общий объем финансовых вливаний составит более $1 млрд.
На первом этапе был введен в эксплуатацию комплекс по добыче фосфатов, а на втором начато строительство производства серной кислоты, которое будет запущено в 2026 г., сообщили в «Еврохиме». В рамках третьего этапа к 2027 г. планируется запустить химический комплекс.
«Общий объем выпускаемой продукции составит более 1 млн т минеральных удобрений и индустриальной продукции в год. Продукция нового комплекса будет востребована как в Казахстане, так и в других странах Центральной Азии, а также в России, Китае и европейских странах», – прокомментировал глава «Еврохима» Олег Ширяев.
В пресс-службе компании пояснили, что технология предприятия позволит исключить обычные для такого производства отходы в виде фосфогипса, заменив их экологически чистым синтетическим гипсом и хлоридом кальция. Эти вещества используются для производства строительных материалов и в качестве реагентов для дорожной, угольной и нефтяной промышленности.
В середине марта «Еврохим» также запустил в промышленную эксплуатацию новое предприятие по производству фосфорных удобрений в городе Серра-ду-Салитри в Бразилии. В компании поясняли, что этот комплекс стал крупнейшей инвестицией группы в создание новых производственных мощностей вне РФ за последнее время. Общий объем инвестиций в проект составил около $1 млрд. Мощность предприятия составит 1 млн т фосфатных удобрений. В целом в Южной Америке «Еврохим» имеет собственные производственные мощности и сеть дистрибуции. Компания присутствует в регионе с 2016 г. после приобретения предприятий Fertilizantes Tocantins и Fertilizantes Heringer.
В России за последние несколько лет «Еврохим» также запустил несколько новых производственных мощностей. Среди них – завод по производству аммиака «Еврохим – Северо-Запад» в Ленинградской области, «Усольский калийный комбинат» в Пермском крае, «Волгакалий» в Волгоградской области. Кроме того, на стадии строительства завод по производству аммиака и карбамида в Ленинградской области «Еврохим – Северо-Запад – 2» и производство нитрата калия в Ставропольском крае.