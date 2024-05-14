«Еврохим» к 2027 году намерен запустить в Казахстане новый химический комплекс

В середине марта «Еврохим» также запустил в промышленную эксплуатацию новое предприятие по производству фосфорных удобрений в городе Серра-ду-Салитри в Бразилии. В компании поясняли, что этот комплекс стал крупнейшей инвестицией группы в создание новых производственных мощностей вне РФ за последнее время. Общий объем инвестиций в проект составил около $1 млрд. Мощность предприятия составит 1 млн т фосфатных удобрений. В целом в Южной Америке «Еврохим» имеет собственные производственные мощности и сеть дистрибуции. Компания присутствует в регионе с 2016 г. после приобретения предприятий Fertilizantes Tocantins и Fertilizantes Heringer.