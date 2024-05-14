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«Еврохим» к 2027 году намерен запустить в Казахстане новый химический комплекс

Ежегодный объем производства составит более 1 млн т минеральных удобрений и индустриальной продукции
Екатерина Щербинина
Андрей Махонин / для Ведомостей

Российский производитель минеральных удобрений «Еврохим» подписал договор с китайской национальной химико-инжиниринговой группой (CNCEC) на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию химического комплекса в городе Жанатас республики Казахстан. Запуск предприятия планируется на 2027 г. Об этом сообщила пресс-служба «Еврохима».

Инвестиционный проект реализуется в соответствии с единой картой индустриализации Казахстана и соглашением между правительствами России и республики. Общий объем финансовых вливаний составит более $1 млрд.

На первом этапе был введен в эксплуатацию комплекс по добыче фосфатов, а на втором начато строительство производства серной кислоты, которое будет запущено в 2026 г., сообщили в «Еврохиме». В рамках третьего этапа к 2027 г. планируется запустить химический комплекс.

«Общий объем выпускаемой продукции составит более 1 млн т минеральных удобрений и индустриальной продукции в год. Продукция нового комплекса будет востребована как в Казахстане, так и в других странах Центральной Азии, а также в России, Китае и европейских странах», – прокомментировал глава «Еврохима» Олег Ширяев.

В пресс-службе компании пояснили, что технология предприятия позволит исключить обычные для такого производства отходы в виде фосфогипса, заменив их экологически чистым синтетическим гипсом и хлоридом кальция. Эти вещества используются для производства строительных материалов и в качестве реагентов для дорожной, угольной и нефтяной промышленности.

В середине марта «Еврохим» также запустил в промышленную эксплуатацию новое предприятие по производству фосфорных удобрений в городе Серра-ду-Салитри в Бразилии. В компании поясняли, что этот комплекс стал крупнейшей инвестицией группы в создание новых производственных мощностей вне РФ за последнее время. Общий объем инвестиций в проект составил около $1 млрд. Мощность предприятия составит 1 млн т фосфатных удобрений. В целом в Южной Америке «Еврохим» имеет собственные производственные мощности и сеть дистрибуции. Компания присутствует в регионе с 2016 г. после приобретения предприятий Fertilizantes Tocantins и Fertilizantes Heringer.

В России за последние несколько лет «Еврохим» также запустил несколько новых производственных мощностей. Среди них – завод по производству аммиака «Еврохим – Северо-Запад» в Ленинградской области, «Усольский калийный комбинат» в Пермском крае, «Волгакалий» в Волгоградской области. Кроме того, на стадии строительства завод по производству аммиака и карбамида в Ленинградской области «Еврохим – Северо-Запад – 2» и производство нитрата калия в Ставропольском крае.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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