PayPal планирует запустить собственную рекламную сеть

14 августа 2023 г. PayPal объявила о назначении руководителя Intuit Алекса Крисса на должность президента и гендиректора PayPal. Он вступил в должность в сентябре того же года. На должности гендиректора Крисс сменил Дэна Шульмана, который руководил PayPal в течение восьми лет.