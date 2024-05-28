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PayPal планирует запустить собственную рекламную сеть

Ведомости

Крупнейшая платежная система PayPal планирует создать рекламное подразделение, используя данные о покупках своих клиентов, пишет The Wall Street Journal.

В том числе для этого будут задействованы данные пользователей платежной системы Venmo, принадлежащей PayPal.

Главой подразделения по продаже рекламы, которое будет называться PayPal Ads, назначен Марк Гретер. Он является бывшим руководителем рекламного подразделения Uber Ads.

В январе PayPal представила свой первый рекламный продукт с внедрением технологий искусственного интеллекта (ИИ) под названием Advanced Offers («Расширенные предложения»). Функция помогает продавцам таргетировать пользователей PayPal со скидками и другими персонализированными акциями. Сейчас тестированием продукта занимаются маркетплейсы eBay и Zazzle, сообщил представитель PayPal.

14 августа 2023 г. PayPal объявила о назначении руководителя Intuit Алекса Крисса на должность президента и гендиректора PayPal. Он вступил в должность в сентябре того же года. На должности гендиректора Крисс сменил Дэна Шульмана, который руководил PayPal в течение восьми лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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