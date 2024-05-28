PayPal планирует запустить собственную рекламную сеть
Крупнейшая платежная система PayPal планирует создать рекламное подразделение, используя данные о покупках своих клиентов, пишет The Wall Street Journal.
В том числе для этого будут задействованы данные пользователей платежной системы Venmo, принадлежащей PayPal.
Главой подразделения по продаже рекламы, которое будет называться PayPal Ads, назначен Марк Гретер. Он является бывшим руководителем рекламного подразделения Uber Ads.
В январе PayPal представила свой первый рекламный продукт с внедрением технологий искусственного интеллекта (ИИ) под названием Advanced Offers («Расширенные предложения»). Функция помогает продавцам таргетировать пользователей PayPal со скидками и другими персонализированными акциями. Сейчас тестированием продукта занимаются маркетплейсы eBay и Zazzle, сообщил представитель PayPal.
14 августа 2023 г. PayPal объявила о назначении руководителя Intuit Алекса Крисса на должность президента и гендиректора PayPal. Он вступил в должность в сентябре того же года. На должности гендиректора Крисс сменил Дэна Шульмана, который руководил PayPal в течение восьми лет.