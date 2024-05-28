Новак поручил не допустить серого экспорта топлива
Необходимо принять меры, направленные на недопущение серого экспорта нефтепродуктов, в том числе через территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Такое поручение дал заместитель председателя правительства Александр Новак на заседании штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.
Новак также поручил контролировать ситуацию с обеспечением топливом ряда регионов востока страны и Крыма, включая своевременные поставки по железной дороге в соответствии с графиком.
В заседании приняли участие руководители и представители Минэнерго, ФАС, Минсельхоза, Минфина, РЖД, Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, нефтяных компаний и депутатов Госдумы. Они обсудили ситуацию на рынке нефтепродуктов с учетом летнего спроса на топливо, а также посевной и уборочной кампаний.
В сентябре 2023 г. правительство предложило новые меры по борьбе с серым экспортом топлива: повышение экспортной пошлины для перекупщиков горючего либо полный запрет на экспорт топлива, приобретенного на внутреннем рынке, корректировка демпферных выплат НПЗ из бюджета, чтобы «компенсировать разницу с экспортом».