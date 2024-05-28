Новак поручил не допустить серого экспорта топлива

В заседании приняли участие руководители и представители Минэнерго, ФАС, Минсельхоза, Минфина, РЖД, Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, нефтяных компаний и депутатов Госдумы. Они обсудили ситуацию на рынке нефтепродуктов с учетом летнего спроса на топливо, а также посевной и уборочной кампаний.