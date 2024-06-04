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СДЭК: при хакерской атаке утечки персональных данных не произошло

Ведомости

Персональные данные клиентов сервиса доставки посылок СДЭК не пострадали в результате технического сбоя, вызванного внешним воздействием. Об этом «Ведомостям» сообщила пресс-служба компании.

«На текущем этапе внутреннего расследования, для которого были привлечены эксперты компаний BI.ZONE, «Инфосистемы Джет» и других организаций, мы можем подтвердить, что технический сбой был вызван внешним воздействием. На данный момент у нас нет оснований полагать, что произошла утечка персональных данных», – говорится в сообщении.

В СДЭК добавили, что работоспособность большей части клиентских сервисов уже восстановлена.

СДЭК приостановил работу из-за технического сбоя 26 мая. Сервис не мог вести обработку, прием и выдачу заказов. 27 мая ответственность за атаку взяла на себя международная хакерская группа Head Mare. Взломщики утверждали, что использовали вирус, который шифрует данные, из-за чего компания теряет к ним доступ. Информацию об этом подтвердили источник «Ведомостей» в СДЭК и собеседник в одной из крупных компаний в сфере информационной безопасности.

29 мая СДЭК возобновил выдачу посылок в своих пунктах, а спустя еще два дня – восстановил функцию отслеживания посылок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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