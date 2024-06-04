СДЭК: при хакерской атаке утечки персональных данных не произошло

СДЭК приостановил работу из-за технического сбоя 26 мая. Сервис не мог вести обработку, прием и выдачу заказов. 27 мая ответственность за атаку взяла на себя международная хакерская группа Head Mare. Взломщики утверждали, что использовали вирус, который шифрует данные, из-за чего компания теряет к ним доступ. Информацию об этом подтвердили источник «Ведомостей» в СДЭК и собеседник в одной из крупных компаний в сфере информационной безопасности.