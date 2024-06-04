СДЭК: при хакерской атаке утечки персональных данных не произошло
Персональные данные клиентов сервиса доставки посылок СДЭК не пострадали в результате технического сбоя, вызванного внешним воздействием. Об этом «Ведомостям» сообщила пресс-служба компании.
«На текущем этапе внутреннего расследования, для которого были привлечены эксперты компаний BI.ZONE, «Инфосистемы Джет» и других организаций, мы можем подтвердить, что технический сбой был вызван внешним воздействием. На данный момент у нас нет оснований полагать, что произошла утечка персональных данных», – говорится в сообщении.
В СДЭК добавили, что работоспособность большей части клиентских сервисов уже восстановлена.
СДЭК приостановил работу из-за технического сбоя 26 мая. Сервис не мог вести обработку, прием и выдачу заказов. 27 мая ответственность за атаку взяла на себя международная хакерская группа Head Mare. Взломщики утверждали, что использовали вирус, который шифрует данные, из-за чего компания теряет к ним доступ. Информацию об этом подтвердили источник «Ведомостей» в СДЭК и собеседник в одной из крупных компаний в сфере информационной безопасности.
29 мая СДЭК возобновил выдачу посылок в своих пунктах, а спустя еще два дня – восстановил функцию отслеживания посылок.