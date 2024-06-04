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Три человека покинут совет директоров «Русала»

Ведомости

Михаил Хардиков, Евгений Курьянов и Евгений Вавилов приняли решение покинуть совет директоров «Русала» с 27 июня. Об этом говорится в сообщении компании на Гонконгской фондовой бирже.

На 27 июня назначено годовое собрание акционеров «Русала». Члены совета уйдут в отставку в качестве директоров и перестанут быть членами каждого комитета совета директоров.

Хардиков занимал должность неисполнительного директора в составе совета директоров, Курьянов и Вавилов – исполнительных.

22 мая российский энерго-металлургический холдинг Эн+ сообщил, что Хардиков покинул пост генерального директора. Совет директоров согласовал кандидатуру на замену – им стал директор «Евросибэнерго» Владимир Колмогоров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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