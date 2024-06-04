Три человека покинут совет директоров «Русала»
Михаил Хардиков, Евгений Курьянов и Евгений Вавилов приняли решение покинуть совет директоров «Русала» с 27 июня. Об этом говорится в сообщении компании на Гонконгской фондовой бирже.
На 27 июня назначено годовое собрание акционеров «Русала». Члены совета уйдут в отставку в качестве директоров и перестанут быть членами каждого комитета совета директоров.
Хардиков занимал должность неисполнительного директора в составе совета директоров, Курьянов и Вавилов – исполнительных.
22 мая российский энерго-металлургический холдинг Эн+ сообщил, что Хардиков покинул пост генерального директора. Совет директоров согласовал кандидатуру на замену – им стал директор «Евросибэнерго» Владимир Колмогоров.