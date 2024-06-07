Генпрокуратура предостерегла от вывода прибыли в офшоры недружественных стран

В апреле президент России Владимир Путин заявил, что в отечественной экономике укрепляются позитивные тенденции, что заметно по сильной динамике и состоянию рынка труда. «Ведомости» отмечают, что год назад настрой был другой – тогда глава государства много говорил о преодолении санкций и обратил внимание, что настоящий ответственный предприниматель действует в интересах России и не прячет свои активы в офшорах.