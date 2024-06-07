Генпрокуратура предостерегла от вывода прибыли в офшоры недружественных стран
Генпрокурор России Игорь Краснов предостерег от ведения бизнеса «на мутных схемах» с выводом прибыли в офшоры недружественных стран. Он заявил об этом во время сессии «Стабильность, предсказуемость и прозрачность ведения бизнеса как факторы роста экономики» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«В сегодняшних реалиях невозможно извлекать прибыль в России, прятать ее в офшорах в интересах недружественных стран, тем более финансировать их милитаристские потребности», – сказал он.
По словам Краснова, стабильность, предсказуемость и прозрачность в рамках бизнеса тесно взаимосвязаны и не могут существовать по отдельности. Он подчеркнул, что бизнес, построенный на «мутных схемах», не может иметь стабильного будущего.
В апреле президент России Владимир Путин заявил, что в отечественной экономике укрепляются позитивные тенденции, что заметно по сильной динамике и состоянию рынка труда. «Ведомости» отмечают, что год назад настрой был другой – тогда глава государства много говорил о преодолении санкций и обратил внимание, что настоящий ответственный предприниматель действует в интересах России и не прячет свои активы в офшорах.