Кабмин постановил создать юрлица для Южно-русского месторождения
Правительство РФ постановило создать российские юридические лица для управления Южно-русским нефтегазоконденсатным месторождением в рамках специальных экономических мер. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно постановлению, создаются «Севернефтегазпром» с местом нахождения в Новом Уренгое, а также «Газпром ЮРГМ девелопмент» и «Газпром ЮРГМ трейдинг» в Санкт-Петербурге. Постановлением также установлен размер уставных капиталов компаний, назначены генеральные директора, а также уставы и правила проведения оценки, подготовки предложений к приобретению и продаже долей.
Соответствующий указ президента России Владимира Путина были опубликован в декабре 2023 г. Планировалось создать ООО, которым будут переданы все права, активы и обязанности совместных предприятий «Газпрома» с немецкой компанией Wintershall Dea и австрийской OMV.
5 сентября прошлого года Wintershall Dea сообщила, что юридически отделит международный бизнес в области разведки и добычи полезных ископаемых, а также деятельность по управлению выбросами углерода и водорода от всех совместных предприятий с российским участием к середине 2024 г. Решение касается долей в совместных предприятиях в России, а также долей в Wintershall AG в Ливии (51% акций), Wintershall Noordzee BV в Нидерландах (50% акций) и Nord Stream AG (15,5% акций).
В начале сентября 2023 г. Путин продлил для «Газпрома» ограничения на покупку газа у Wintershall и OMV по ценам выше объявленной предельной стоимости, которые были введены 22 декабря 2022 г. в ответ на действия недружественных стран. Как заявлял в прошлом году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию вокруг Wintershall Dea и OMV, Россия не начинала процесс изъятия активов иностранных компаний.