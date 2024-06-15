Кабмин постановил создать юрлица для Южно-русского месторождения

5 сентября прошлого года Wintershall Dea сообщила, что юридически отделит международный бизнес в области разведки и добычи полезных ископаемых, а также деятельность по управлению выбросами углерода и водорода от всех совместных предприятий с российским участием к середине 2024 г. Решение касается долей в совместных предприятиях в России, а также долей в Wintershall AG в Ливии (51% акций), Wintershall Noordzee BV в Нидерландах (50% акций) и Nord Stream AG (15,5% акций).