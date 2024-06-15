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Кабмин постановил создать юрлица для Южно-русского месторождения

Ведомости

Правительство РФ постановило создать российские юридические лица для управления Южно-русским нефтегазоконденсатным месторождением в рамках специальных экономических мер. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно постановлению, создаются «Севернефтегазпром» с местом нахождения в Новом Уренгое, а также «Газпром ЮРГМ девелопмент» и «Газпром ЮРГМ трейдинг» в Санкт-Петербурге. Постановлением также установлен размер уставных капиталов компаний, назначены генеральные директора, а также уставы и правила проведения оценки, подготовки предложений к приобретению и продаже долей.

Соответствующий указ президента России Владимира Путина были опубликован в декабре 2023 г. Планировалось создать ООО, которым будут переданы все права, активы и обязанности совместных предприятий «Газпрома» с немецкой компанией Wintershall Dea и австрийской OMV.

5 сентября прошлого года Wintershall Dea сообщила, что юридически отделит международный бизнес в области разведки и добычи полезных ископаемых, а также деятельность по управлению выбросами углерода и водорода от всех совместных предприятий с российским участием к середине 2024 г. Решение касается долей в совместных предприятиях в России, а также долей в Wintershall AG в Ливии (51% акций), Wintershall Noordzee BV в Нидерландах (50% акций) и Nord Stream AG (15,5% акций).

В начале сентября 2023 г. Путин продлил для «Газпрома» ограничения на покупку газа у Wintershall и OMV по ценам выше объявленной предельной стоимости, которые были введены 22 декабря 2022 г. в ответ на действия недружественных стран. Как заявлял в прошлом году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию вокруг Wintershall Dea и OMV, Россия не начинала процесс изъятия активов иностранных компаний.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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