Путин продлил ограничения «Газпрому» на покупку газа у Wintershall и OMV

Запрет на покупку энергосырья и услуг у СП по ценам выше объявленной правительством предельной стоимости продлится до 1 октября 2024 г. Еще в течение года «Газпром» также не сможет выполнять обязательства по оплате газа лицам из США и примкнувшим к ним недружественных стран. Речь идет о случаях, когда цены превышают лимит кабмина.