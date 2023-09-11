Путин продлил ограничения «Газпрому» на покупку газа у Wintershall и OMV
Ограничение на покупку газа и услуг у совместных предприятий (СП) с OMV и Wintershall Dea для «Газпрома» и его аффилированных лиц будет действовать еще год. Указ о продлении меры подписал президент Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
Запрет на покупку энергосырья и услуг у СП по ценам выше объявленной правительством предельной стоимости продлится до 1 октября 2024 г. Еще в течение года «Газпром» также не сможет выполнять обязательства по оплате газа лицам из США и примкнувшим к ним недружественных стран. Речь идет о случаях, когда цены превышают лимит кабмина.
Немецкая компания Wintershall Dea и австрийская OMV участвуют в разработке залежей на Уренгойском и Южно-Русском месторождениях вместе с «Газпромом». Добычу проводят через совместные предприятия «Ачимгаз», «Ачим девелопмент» и «Севернефтегазпром». Wintershall Dea принадлежит 50% «Ачимгаза», 25,01% «Ачим девелопмента» и 34,9% «Севернефтегазпрома», а OMV владеет долей в «Севернефтегазпроме» в размере 24,99%.
Путин ввел специальные экономические меры на покупку газа у немецких и австрийских партнеров для «Газпрома» 22 декабря 2022 г. в ответ на действия недружественных стран. Меры активировали задним числом – с 1 марта 2022 г.