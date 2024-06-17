Завод «Ростеха» поставил в войска новую партию БМП-3
Курганмашзавод холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») передал Минобороны РФ новую партию БМП-3. Машины получили штатные комплекты дополнительной защиты, сообщила пресс-служба корпорации.
Боевые машины пехоты оборудованы противокумулятивными решетками, броневыми экранами и «Накидками» – комплектами снижения заметности в тепловом и радиолокационном спектре, рассказали в «Ростехе». БМП-3 изготовлены из синтетического огнестойкого материала, они затрудняют обнаружение техники с помощью наблюдательных приборов. «Тройки» также оснащены комплектами защиты верхней полусферы. Решения повысили боевую живучесть БМП-3, утверждает госкорпорация.
Курганмашзавод значительно опережает график капитального ремонта БМП-3 и десантных машин БМД-4М, приводит пресс-служба слова индустриального директора комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхана Оздоева.
«Ростех» в феврале поставил в российские войска первую в 2024 г. партию БМП-3. Госкорпорация тогда сообщила, что количество боевых машин пехоты, переданных армии с начала года, в полтора раза больше объемов аналогичного периода 2023 г. В мае прошлого года в пресс-службе «Ростеха» сообщили, что «Курганмашзавод» за I квартал поставил Минобороны РФ в рамках гособоронзаказа столько же БМП-3, сколько за весь 2019 г. Оздоев говорил об увеличении штата завода: за первые три месяца прошлого года было принято 1200 сотрудников по сравнению с 1000 человек за весь 2022 г.