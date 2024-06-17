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Завод «Ростеха» поставил в войска новую партию БМП-3

Ведомости

Курганмашзавод холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») передал Минобороны РФ новую партию БМП-3. Машины получили штатные комплекты дополнительной защиты, сообщила пресс-служба корпорации.

Боевые машины пехоты оборудованы противокумулятивными решетками, броневыми экранами и «Накидками» – комплектами снижения заметности в тепловом и радиолокационном спектре, рассказали в «Ростехе». БМП-3 изготовлены из синтетического огнестойкого материала, они затрудняют обнаружение техники с помощью наблюдательных приборов. «Тройки» также оснащены комплектами защиты верхней полусферы. Решения повысили боевую живучесть БМП-3, утверждает госкорпорация.

Курганмашзавод значительно опережает график капитального ремонта БМП-3 и десантных машин БМД-4М, приводит пресс-служба слова индустриального директора комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхана Оздоева.

«Ростех» в феврале поставил в российские войска первую в 2024 г. партию БМП-3. Госкорпорация тогда сообщила, что количество боевых машин пехоты, переданных армии с начала года, в полтора раза больше объемов аналогичного периода 2023 г. В мае прошлого года в пресс-службе «Ростеха» сообщили, что «Курганмашзавод» за I квартал поставил Минобороны РФ в рамках гособоронзаказа столько же БМП-3, сколько за весь 2019 г. Оздоев говорил об увеличении штата завода: за первые три месяца прошлого года было принято 1200 сотрудников по сравнению с 1000 человек за весь 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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