Завод «Ростеха» поставил в войска новую партию БМП-3

«Ростех» в феврале поставил в российские войска первую в 2024 г. партию БМП-3. Госкорпорация тогда сообщила, что количество боевых машин пехоты, переданных армии с начала года, в полтора раза больше объемов аналогичного периода 2023 г. В мае прошлого года в пресс-службе «Ростеха» сообщили, что «Курганмашзавод» за I квартал поставил Минобороны РФ в рамках гособоронзаказа столько же БМП-3, сколько за весь 2019 г. Оздоев говорил об увеличении штата завода: за первые три месяца прошлого года было принято 1200 сотрудников по сравнению с 1000 человек за весь 2022 г.