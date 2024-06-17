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Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД выросли почти на 18%

Ведомости

За январь-май объем экспортных перевозок удобрений по сети РЖД достиг 13,7 млн т, что на 17,9% превышает показатель прошлого года. Об этом сообщается на сайте компании.

Большую часть удобрений перевезли в направлении портов: Северо-Запада – 9,8 млн т (+28,6%), Юга – 1,6 млн т (+8,3%), Дальнего Востока – 64 000 т (рост в 3,4 раза).

Всего с начала года на сети РЖД было погружено 28,4 млн т удобрений. Это на 10,7% превышает показатель за аналогичный период 2023 г. Наибольшие объемы погружены в Пермском крае (7,7 млн т, +45,3%), Мурманской (6,2 млн т, +4,2%) и Новгородской (2,2 млн т, +10,5%) областях.

В июне президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил «Ведомостям», что экспорт удобрений в 2024 г. вырастет примерно на 10% к предыдущему году, то есть до 44 млн т. По его словам, рынок логистики и фрахта достиг сбалансированного состояния, но все еще сохраняются проблемы с отправкой контейнеров и контейнеровозов. Есть сложности и с логистикой внутри страны: компании переориентировали потоки грузов с портов юга на северо-запад и Восточный полигон РЖД (БАМ и Транссиб), отметил эксперт. Но несмотря на трудности, по словам Гурьева, «все это решается и удобрения продаются».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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