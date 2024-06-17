Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД выросли почти на 18%
За январь-май объем экспортных перевозок удобрений по сети РЖД достиг 13,7 млн т, что на 17,9% превышает показатель прошлого года. Об этом сообщается на сайте компании.
Большую часть удобрений перевезли в направлении портов: Северо-Запада – 9,8 млн т (+28,6%), Юга – 1,6 млн т (+8,3%), Дальнего Востока – 64 000 т (рост в 3,4 раза).
Всего с начала года на сети РЖД было погружено 28,4 млн т удобрений. Это на 10,7% превышает показатель за аналогичный период 2023 г. Наибольшие объемы погружены в Пермском крае (7,7 млн т, +45,3%), Мурманской (6,2 млн т, +4,2%) и Новгородской (2,2 млн т, +10,5%) областях.
В июне президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил «Ведомостям», что экспорт удобрений в 2024 г. вырастет примерно на 10% к предыдущему году, то есть до 44 млн т. По его словам, рынок логистики и фрахта достиг сбалансированного состояния, но все еще сохраняются проблемы с отправкой контейнеров и контейнеровозов. Есть сложности и с логистикой внутри страны: компании переориентировали потоки грузов с портов юга на северо-запад и Восточный полигон РЖД (БАМ и Транссиб), отметил эксперт. Но несмотря на трудности, по словам Гурьева, «все это решается и удобрения продаются».