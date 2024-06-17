Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД выросли почти на 18%

В июне президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил «Ведомостям», что экспорт удобрений в 2024 г. вырастет примерно на 10% к предыдущему году, то есть до 44 млн т. По его словам, рынок логистики и фрахта достиг сбалансированного состояния, но все еще сохраняются проблемы с отправкой контейнеров и контейнеровозов. Есть сложности и с логистикой внутри страны: компании переориентировали потоки грузов с портов юга на северо-запад и Восточный полигон РЖД (БАМ и Транссиб), отметил эксперт. Но несмотря на трудности, по словам Гурьева, «все это решается и удобрения продаются».