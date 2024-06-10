Российские производители удобрений прогнозируют 10%-ный рост экспорта

Российские производители удобрений прогнозируют 10%-ный рост экспортаЭтому будут способствовать высокий спрос за рубежом и развитие локальных мощностей
Экспорт удобрений в 2024 г. вырастет примерно на 10% к предыдущему году. Такой прогноз дал «Ведомостям» в кулуарах ПМЭФа президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.
Выпуск удобрений в России, по его оценкам, также вырастет примерно на 10%. В прошлом году российские компании произвели 59,3 млн т, а экспортировали 40 млн т, сообщил Гурьев.
Таким образом, производство удобрений в этом году исходя из прогнозов РАПУ может составить около 65,2 млн т, экспорт – 44 млн т.
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