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Российские производители удобрений прогнозируют 10%-ный рост экспорта

Этому будут способствовать высокий спрос за рубежом и развитие локальных мощностей
Василий Милькин
Дарья Савенкова
Денис Абрамов / Ведомости

Экспорт удобрений в 2024 г. вырастет примерно на 10% к предыдущему году. Такой прогноз дал «Ведомостям» в кулуарах ПМЭФа президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.

Выпуск удобрений в России, по его оценкам, также вырастет примерно на 10%. В прошлом году российские компании произвели 59,3 млн т, а экспортировали 40 млн т, сообщил Гурьев.

Таким образом, производство удобрений в этом году исходя из прогнозов РАПУ может составить около 65,2 млн т, экспорт – 44 млн т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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