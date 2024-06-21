«Русал» вложит 20 млрд рублей в импортозамещение систем автоматизации
Производитель алюминия «Русал» проведет импортозамещение систем автоматизации на алюминиевых и глиноземных заводах на сумму около 20 млрд руб., программа рассчитана до 2031 г. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что во время реализации программы импортозамещение может подорожать. Сейчас специалисты меняют контроллерное оборудование и софт на шести технологических участках. Предполагается, что до конца года проекты стартуют еще на 20 технологических участках.
По данным пресс-службы компании, крупные долгосрочные заказы обеспечат российским производителям систем автоматизации возможность «инвестировать в расширение производства и освоение новых компетенций, повысить свою глобальную конкурентоспособность».
Испытания отечественного контроллерного оборудования и софта прошли на опытном участке Красноярского алюминиевого завода. Вскоре начнется новый этап испытаний на расширенном опытном участке Саяногорского алюминиевого завода.
7 июня директор по цифровизации госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева заявила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что государство недостаточно финансирует проекты по разработке российского программного обеспечения. Кроме того, по ее словам, в реестре российского софта нет разницы между решениями, построенными на иностранных компонентах и на российских операционных системах.
В декабре 2023 г. «Ведомости» писали, что с 2016 г. в реестр отечественного программного обеспечения было включено более 19 000 программных продуктов от более чем 7000 правообладателей. Перечень открывает доступ к льготам и возможности продавать решения без НДС, а также участвовать в госзакупках.