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«Русал» вложит 20 млрд рублей в импортозамещение систем автоматизации

Ведомости

Производитель алюминия «Русал» проведет импортозамещение систем автоматизации на алюминиевых и глиноземных заводах на сумму около 20 млрд руб., программа рассчитана до 2031 г. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что во время реализации программы импортозамещение может подорожать. Сейчас специалисты меняют контроллерное оборудование и софт на шести технологических участках. Предполагается, что до конца года проекты стартуют еще на 20 технологических участках.

По данным пресс-службы компании, крупные долгосрочные заказы обеспечат российским производителям систем автоматизации возможность «инвестировать в расширение производства и освоение новых компетенций, повысить свою глобальную конкурентоспособность».

Испытания отечественного контроллерного оборудования и софта прошли на опытном участке Красноярского алюминиевого завода. Вскоре начнется новый этап испытаний на расширенном опытном участке Саяногорского алюминиевого завода.

7 июня директор по цифровизации госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева заявила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что государство недостаточно финансирует проекты по разработке российского программного обеспечения. Кроме того, по ее словам, в реестре российского софта нет разницы между решениями, построенными на иностранных компонентах и на российских операционных системах.

В декабре 2023 г. «Ведомости» писали, что с 2016 г. в реестр отечественного программного обеспечения было включено более 19 000 программных продуктов от более чем 7000 правообладателей. Перечень открывает доступ к льготам и возможности продавать решения без НДС, а также участвовать в госзакупках.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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