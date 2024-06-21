«Русал» вложит 20 млрд рублей в импортозамещение систем автоматизации

В декабре 2023 г. «Ведомости» писали, что с 2016 г. в реестр отечественного программного обеспечения было включено более 19 000 программных продуктов от более чем 7000 правообладателей. Перечень открывает доступ к льготам и возможности продавать решения без НДС, а также участвовать в госзакупках.